Sáng 9/6, netizen truyền tay nhau đoạn clip một người đàn ông lớn tuổi đánh bé gái 4 tuổi khiến người người phẫn nộ. Theo đó, một tài khoản đã đăng tải lên trang cá nhân bài tố một người đàn ông lạ mặt đã ra tay đánh con gái của mình tại một khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi đi chơi về, gia đình thấy cháu bé liên tục khóc, hoảng loạn nên đã xem lại camera trích xuất ở khu vui chơi và phát hiện vụ việc.

Clip người đàn ông đánh cháu bé 4 tuổi ở khu vui chơi

Người đàn ông ra tay dã man với cháu gái 4 tuổi

"Em nhờ các cụ, các anh/chị ở khu vực Linh Đàm đặc biệt có 1 bạn nữ có quay lại camera sự việc cận cảnh sự việc giúp em cho e xin lại hình ảnh cụ thể, trong clip đánh con em ở khu vui chơi ADCBook ở đối diện CGV Linh Đàm vào tối 20h30 ngày 7/6/2022 cụ thể sự việc như sau:

Bạn bé nhà em 4 tuổi đi chơi khu vui chơi vào tối hôm qua thì nói bác cản khu chơi của con nên con có ném bóng vào bác. Bình thường bạn nhà em có ngã đau cũng không bao giờ khóc nhiều mà từ tối hôm qua đến ngày hôm nay luôn sợ, khóc nhiều và hoảng loạn. Em thấy có gì không ổn nên đã check Camera thì sự việc như trong clip:

- 1 bé 4 tuổi chưa biết gì ném bóng nhưng là 1 người lớn đánh con em như kia là không thể chấp nhận được, đánh như đánh 1 người lớn và đánh 1 lần đi tìm tiếp con em chỗ khác để đánh tiếp.

- Sức 1 đứa bé 4 tuổi ném quả bóng ở nhà bóng liệu đau đến mức nào mà đánh nó như kia.

- Nhân viên ở ADCBook có nói lại rằng không chỉ đánh sau anh ý ra ngoài còn chửi và doạ con bé rất nhiều và nó khóc từ lúc đấy mãi không dừng.

Em nhờ các cụ và cộng đồng mạng giúp em tìm ra người trong clip, trong trường hợp này em có thể liên hệ công an và kiện được không? Nhờ các cụ giúp em".

Người đàn ông đánh cháu nhỏ cùng vợ

Sau vụ việc, gia đình cháu gái đã nhờ cư dân mạng tìm danh tính người đàn ông, muốn muốn làm rõ ràng vụ việc.

Theo thông tin mới nhất, Công an phường Hoàng Liệt, Hà Nội đã vào cuộc, xác minh bài đăng tố cáo một người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi.