Mới đây, trên nhiều hội nhóm đăng tải dòng trạng thái đầy "ẩn ý": "Ở trên ô tô V., dập liên tục, cô gái", "cô gái ngủ trên xe ô tô cùng ông chủ",...

Hình ảnh cô gái được cho là "nữ chính" bị lan truyền

Clip nhạy cảm trên xe ô tô con 4 chỗ sang trọng bị dân mạng phát tán (Nguồn: MXH)

Theo đoạn clip được ghi lại, một cô gái ăn mặc khá lịch sự, dường như làm một công việc văn phòng đang làm việc "nhạy cảm" trong ô tô. Đoạn clip chỉ kéo dài khoảng 15 giây, do một người đi đường quay lại và đăng tải.

Xôn xao đoạn clip nhạy cảm trên xe ô tô do người Việt chế tạo

Dù chưa rõ hành động của cô gái trong xe là gì, có liên hệ với "ông chủ" hay không, nhưng rất nhiều tài khoản đồng loạt "xin link" đầy phản cảm, kéo theo đó là hàng loạt link dẫn tới trang web lậu nhạy cảm. Nếu tò mò ấn vào trang web này, người dùng rất dễ "bay màu" tài khoản, thông tin cá nhân cùng hàng loạt thứ quan trọng.

Cùng với đó, danh tính cùng ảnh cô gái nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra. Ngay lập tức, trang cá nhân người được cho là "nữ chính" đã bị khoá, không thể truy cập vào.