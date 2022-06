Diễn biến mới 'cuộc chiến túi Dior' của Chị Ông Địa hot nhất TikTok

Cách đây vài hôm, tài khoản Chị Ông Địa (Trang Thingo) có lập kèo "cực căng", khi bị một tài khoản có tên H.V bình luận rằng chiếc túi "độc nhất vô nhị" mình đã mua có thể dễ dàng đặt hàng. Theo đó, Trang Thingo khẳng định chiếc túi mình mua bao gồm các chi tiết đặc biệt như full đá, có gắn tag sắt bên trong, có khắc tên chính chủ, và điều đặc biệt là không ai tại Việt Nam có chiếc túi này.

Ngay sau đó, H.V. đã vào video và bình luận: "Riêng Dior 1 năm tổ chức thiết kế túi riêng cho các khách hàng vip 1 lần, vì thế không khó để kkhắc tên mình lên túi đâu, chị nổ quá nó ố dề".

Không chịu được "ấm ức", Chị Ông Địa đã lập kèo với H.V.: Trả ngay 400 triệu, tức 50% giá trị túi cho H.V nếu như bạn này đặt được một chiếc túi y hệt có kèm khắc tên và cầm về trên tay.

Với túi Dior này sẽ phải mất từ 6-8 tháng mới về tay được, H.V cho rằng "Chị Ông Địa" lúc ấy sẽ "quên" kèo và không bank tiền nên không chơi nữa, tuy nhiên sau đó "Chị Ông Địa" vẫn tiếp tục lên kèo thêm và liên tục nhắc tới H.V trên Tiktok. Quá bực mình, H.V. đã thẳng tay chốt 1 chiếc túi khác size to hơn, đầy đủ phụ kiện đá và khắc tên hẳn hoi với giá bán lên tới 1,1 tỷ đồng.

H.V. chia sẻ trên trang cá nhân: "Vốn dĩ em định đợi đến lúc đi ra store của Dior để đặt túi thì mới chụp ảnh, quay video hoặc phát trực tiếp. Nhưng chị (Trang Thingo) đã làm nhiều video liên quan đến em thì em xin phép làm 1 video duy nhất nói về vấn đề này.

Thứ nhất, chị nói rất nhiều câu có hàm ý khinh thường, mạt hạng người khác. Từ đầu đến cuối em vẫn nói chị giàu hơn em, có điều em thấy chị nói không chuẩn. Cái túi chị mua chị nói không chuẩn nên em vào comment. Nếu như chị ra kèo thì em sẽ nhận kèo. Vì túi ấy nó cũng đẹp, nhưng em đã mua từ trước màu khác. Túi ấy đã là mẫu cũ, em không thích. Em thích những gì mới ra hoặc ít người có nên mới mua túi kia.

Em mua túi này thì chị có thực hiện đúng kèo không thì em không biết, nhưng em xin phép mua size to hơn size của chị, vì size nhỏ rất nhiều người có rồi, mà size nhỏ cũng không đựng được nhiều đồ. Size to thì giá đắt hơn túi của chị. Em đã kiểm tra với bên Dior, size nhỏ là 800 triệu, size to là hơn 1,1 tỷ".

Được biết vào ngày 30/6 này H.V sẽ tới Store để đặt cọc tiền. Cô cũng nói thêm rằng, nếu Chị Ông Địa chuyển 400 triệu như đã hứa, thì số tiền đó cô sẽ dùng để ủng hộ cho trẻ em vùng cao và trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội.