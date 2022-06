Diễn biến mới nhất vụ dì ghẻ bạo hành cháu bé 8 tuổi: Chuẩn bị trước ngày xét xử sơ thẩm

Thời gian vừa qua, dư luận vô cùng phẫn nộ vụ bé V.A. bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành trước khi tử vong.

Chân dung 2 bị cáo Thái và Trang

Liên quan đến vụ việc, mới đây, Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có chia sẻ về những diễn biến mới, chuẩn bị cho phiên toà sơ thẩm diễn ra vào tháng 7 sắp tới.

Nguyên văn bài đăng được Luật sư Thơm chia sẻ:

Bài đăng của Luật sư Thơm trên trang cá nhân

"Sáng nay, ngày 27/6/2022, Luật sư Thơm và Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu V.A) đã làm việc với Tòa gia đình và người chưa thành niên để hoàn tất các thủ tục pháp lý chuẩn bị phiên Tòa xét xử các bị cáo.

Bố cháu bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong đã chính thức bị bắt

Theo thông báo, vào sáng ngày 21/7/2022, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại Trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh.

Bảo vệ quyền lợi cho bị hại cháu V.A có 4 luật sư:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ trẻ em TP Hồ Chí Minh.

2. Luật sư Phạm Công Hùng và bà Khưu Mỹ Vinh - Luật sư Công ty Luật TNHH MTV Công Hùng và cộng sự, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh.

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm - VPLS Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Bào chữa cho các bị cáo: gồm có 01 luật sư do Tòa chỉ định bào chữa cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và 02 luật sư vào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái do gia đình yêu cầu.

Mọi người hãy vững tin vào công lý. Hành vi phạm tội của các đối tượng nhất định sẽ được xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật ./."

Trên người bé V.A phát hiện nhiều vết bầm tím

Trước đó, Luật sư Thơm cũng đã trao đổi với chị Luật sư Trần Ngọc Nữ về những vấn đề liên quan đến việc xét xử sắp tới, đặc biệt là vai trò của người bố Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án này.

Theo quan điểm của Luật sư, hành vi phạm tội của Trang trong suốt quá trình bạo hành cháu V.A vào ngày 22/12/2021 đều có sự liên quan trực tiếp với Thái về mặt vật chất và tinh thần.

Trang làm được những việc không tưởng được với cháu V.A đương nhiên là đã có sự thống nhất ý chí của Thái thì Trang mới dám thực hiện. Cả hai đã cùng trút thù tức vào cháu. Thái lạnh lùng ngồi bên cạnh chứng kiến các hành động từ đầu đến cuối, mặt khác cũng nhiều lần hợp tác cùng Trang để thực hiện các hành vi bạo hành cháu V.A.

Cháu V.A rất đáng yêu như một thiên thần nhỏ bé nhưng số phận đã không may mắn khi sống chung cùng bố và dì ghẻ, những tưởng cháu sẽ phải được hạnh phúc khi sống trong vòng tay của bố ruột, nhưng không, rất nhiều những đòn thù đã được dùng để bạo hành cháu mà ngay cả việc kể ra thôi chúng ta cũng còn cảm thấy xót xa đến đau lòng.

Ngày 22/12/2021 là ngày mà bé V.A ra đi mãi mãi. Dù Thái ngày này không ở nhà cùng Trang tham gia sự việc nhưng Thái biết điều đó, biết hậu quả có thể xảy ra khi trực tiếp xem camera trên điện thoại của mình kết nối với phòng ngủ. Thái bỏ mặc cho Trang tự do hành động như những lần trước đó mà không mảy may can thiệp.

Như vậy, theo quan điểm của luật sư thì Thái mới là kẻ chủ mưu trong việc này. Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực. Do đó, Thái và Trang đồng phạm cùng phải chịu trách nhiệm chung là đúng với bản chất hành chúng đã gây ra thì mới đảm bảo công lý, công bằng xã hội.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận.