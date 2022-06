Ngày 3/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bắc Giang. Theo camera ghi lại, vụ việc xảy ra vào 23h33p đêm 2/6, tại một ngã tư khá vắng người qua lại. Theo Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp chủ nhân xe Audi mang số hiệu 98A-499-44 - người gây ra vụ tai nạn khiến cả 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, tài xế tên Nguyễn Quốc Thịnh sinh năm 1987, ở phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chiếc xe sang bị biến dạng sau cú va chạm mạnh

Theo nội dung camera ghi lại, khi đến ngã tư, xe của Thịnh không giảm tốc độ nên đã va chạm mạnh với xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. chở theo vợ và con gái. Chiếc xe máy văng lên, khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an thành phố tỉnh Bắc Giang thông tin, qua kiểm tra trong lúc lái xe anh Nguyễn Quốc Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở vượt 1,5 lần mức cho phép. Anh Thịnh là cán bộ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang.

Nhiều netizen cho rằng vụ việc xảy ra do cả người đi xe máy và ô tô đều di chuyển với tốc độ nhanh, không giảm tốc độ khi đi vào ngã tư. Thế nhưng trong một góc quay khác đã cho thấy xe máy di chuyển với tốc độ khá chậm, có quan sát. Thế nhưng chiếc xe Audi lao đến với tốc độ quá nhanh, khiến anh H. không kịp phản ứng.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm. Đông đảo netizen tỏ rõ sự thương xót với sự ra đi của 3 nạn nhân, đồng thời hy vọng rằng cơ quan chức năng sẽ sớm điều tra, làm rõ vụ việc.