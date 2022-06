Liên quân mobile: Đương kim vô địch ĐTDV SGP dừng chân tại vòng bảng, VGM liệu có thể 'rửa hận'?

Chiều 19/6, Đương kim vô địch Đấu trường danh vọng Saigon Phantom đã khiến người hâm mộ của họ nói riêng và những người theo dõi bộ môn liên quân mobile nói chung không khỏi thất vọng khi phải dừng chân ngay tại vòng bảng. Đây cũng là thành tích tệ nhất của đội tuyển này tại một đấu trường quốc tế.

Trong trận đấu với Đương kim vô địch GCS mùa Hè, thế trận được kiểm soát chặt chẽ đã được thiết lập bởi cả 2 đội tuyển nhưng ONE đã làm tốt hơn. Liên tục là những pha Đạn thần quang áp lực từ ONE Kai khiến cho chúng ta mất đi ván đầu đầu tiên. Gặp áp lực, những bóng ma Sài Thành tiếp tục để thua trong trận đấu thứ 2, ONE dễ dàng lấy về 2 điểm và chắc chắn với tấm vé đi tiếp.

Về phần SGP, họ bắt buộc phải dành chiến thắng trước Valencia CF Esports - đội tuyển không được đánh giá quá cao ở khu vực Thái Lan. Vào trận với tâm thế không còn gì để mất, SGP đã lựa chọn toàn tướng tủ như Airi, Veres, Krixi, Tachi và Elsu. Thế nhưng VCF lại phòng thủ quá kiên cường và phản công thần tốc, dành được chiến thắng trong game đấu 1.

Sang game đấu 2, nếu muốn đi tiếp, SGP buộc phải giành chiến thắng và bị mất không quá 4 trụ. Thế nhưng dù đã chọn hàng loạt tướng mạnh, dễ dàng triển khai thế lăn cầu tuyết, thế nhưng đối thủ lại phòng ngự quá tốt. Không thể triển khai thế trận như mong muốn, niềm hy vọng số 1 khu vực AOG mất đi thế trận và thua cuộc với tỷ số 0-2. Qua đó dừng chân tại vòng bảng giải AIC 2022 lần này.

Trên trang fanpage Cao thủ liên quân, hàng loạt bình luận thể hiện sự bức xúc với sự bạc nhược của SGP được netizen để lại. Đây cũng là điều dễ hiểu khi đội tuyển này nhận về quá nhiều sự kì vọng, nhất là khi vừa dành được huy chương bạc tại Sea Games 31 và trở thành đương kim vô địch ĐTDV mùa xuân 2022.

Trong diễn biến khác, TF để thua Talon với tỷ số 0-2. Đây cũng là kết quả không quá bất ngờ khi TF vẫn đang ở bước thử đội hình, và KTN đang có một phong độ huỷ diệt. Qua đó, KFC x Talon và Team Flash đã chính thức bước vào Tứ kết với lần lượt là vị trí số 1 và số 2 bảng A.

Chiều nay (20/6), VGM - niềm hy vọng số 2 của khu vực AOG sẽ có ngày thi đấu khá khó khăn, khi đối thủ là MAD Team và Bacon Time. Đây là thì cuộc chiến rất khốc liệt. Liệu những chàng trai áo vàng đen có thể bước tiếp, hay "ôm hận" như SGP?