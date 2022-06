Chiều 12/6, thông tin nam diễn viên hài Hữu Tín bị bắt khi đang sử dụng chất cấm tại nhà riêng nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Báo Lao động đưa tin, Công an quận 8 (TPHCM) đang củng cố hồ sơ xử lý với một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý ở trên địa bàn. Trước đó, Công an quận 8 đã ập vào kiểm tra căn hộ ở chung cư trên phường 5, quận 8. Qua kiểm tra, công an phát hiện có một số đối tượng sử dụng chất ma tuý. Trong số những người này có diễn viên hài nổi tiếng là Hữu Tín.

Việc nam diễn viên bị bắt khiến cả nghệ sĩ lẫn cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi trước giờ, Hữu Tín luôn được biết đến với một đời sống sạch. Anh từng gồng gánh cả gia đình, làm việc, nhận show để trả nợ. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Phụ nữ Online, Quán quân Cười xuyên Việt từng bày tỏ quan điểm quyết tâm giữ bản thân trong sạch giữa showbiz xô bồ.

Hữu Tín khẳng định: “Khi bước vào môi trường nào đó, làm sao tránh khỏi những sự thay đổi để tồn tại. Tôi chỉ chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ biến chất". "Trò cưng" Hồng Vân còn tâm sự: "Hiện tại, bao nhiêu tiền chạy show, tôi dành dụm để trả nợ giúp gia đình. Bố mẹ tôi đã hơn 60 tuổi. Việc tôi làm được duy nhất ở hiện tại là gánh bớt một phần để đôi vai ông bà đỡ nặng hơn... Thời điểm mọi chuyện ập đến, tôi trầm cảm đến gần 1 năm ròng. Tôi nhốt mình trong nhà, không giao lưu, tiếp xúc với bất kỳ ai. Từ một người có nhiều bạn bè, thích la cà, tôi không còn ai bên cạnh. Cũng chính việc này khiến tôi có quyết định dại dột, nhưng may vẫn còn giữ được tính mạng."

Chính vì quyết tâm, tài năng và người hâm mộ tin tưởng rằng Hữu Tín sẽ phát triển hơn trong tương lai, có thể góp mặt trên nhiều sân khấu lớn, để lại tiếng vang trong nghề. Thế nhưng "vết nhơ" sử dụng chất chấm lần này thật khó để xoá mờ. Trên nhiều diễn đàn, người hâm mộ đang kêu gọi tẩy chay Hữu Tín, tẩy chay các nghệ sĩ có lối sống sa đoạ, tha hoá.

Sinh năm 1987, Hữu Tín bén duyên với nghệ thuật và quyết tâm trở thành nghệ sĩ hài. Anh là nhóm trưởng của X-Pro, dẫn dắt nhóm giành giải Quán quân của "Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội". Câu nói "Ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hong Kong" của anh từng "gây sốt" một thời. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng Hữu Tín sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Không dừng lại ở đó, anh còn chinh phục ngôi vị Quán quân của cuộc thi "Người nghệ sĩ đa tài" vào năm 2017. Thế nhưng con đường nghệ thuật của anh dường như sẽ phải dừng lại ở đây, khi anh sa chân vào con đường tội lỗi.