Video khoảnh khắc xe tải lấn làn, đè bẹp rúm xe con khiến 3 người chết ở Hoà Bình

Khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Giang còn chưa khiến dư luận hết bàng hoàng thì mới đây, tại Hoà Bình lại xuất hiện thêm một vụ việc thương tâm, khiến 4 người thương vong, trong đó 3 người chết, 1 người bị thương.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ông Bùi Văn Hải - chủ tịch UBND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - xác nhận trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bảo Hiệu vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn ngổn ngang đất đá. Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 4/6, một xe tải chở nặng đã bị lật, đè trúng oto con đang di chuyển ngược chiều theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, chiếc xe tải chở đất bị lật nghiêng, phần thùng xe tải nặng chở toàn đất đè bẹp chiếc xe con khiến mọi thứ gần như bị vỡ nát hoàn toàn. Đất đá rơi vãi khắp xung quanh khiến nhiều người đi qua ám ảnh.

Xe tải chở đất đè bẹp hoàn toàn ô tô con. Ảnh: TTO

Chiếc xe con bẹp rúm, 3 người chết, 1 người bị thương. Ảnh: Báo Lao Động

"Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, công an huyện đã có mặt tại hiện trường tổ chức cẩu xe tải, đưa người bị mắc kẹt trong xe ôtô con ra. Tuy nhiên, 3 người đã tử vong, còn 1 người hiện đã được đưa đi cấp cứu" - lãnh đạo huyện Yên Thủy thông tin thêm.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động

Trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc thì trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn, được cho là nội dung vụ việc được camera hành trình xe đi ngay sau xe ô tô con ghi lại.

Theo đó, trên đoạn đường khá nhỏ, chỉ đủ 2 làn đường, xe con đang di chuyển đúng làn được thì bất ngờ xe tải chở đất lao đến. Nhiều tài xế lâu năm chỉ ra rằng xe tải đi với tốc độ nhanh, vượt ẩu, không quan sát phía ngược đường nên đã mất thăng bằng, lật nghiêng đè vào xe con.

Ảnh cut từ video

Đoạn clip được cho là của vụ việc

Hiện vụ việc thương tâm vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.