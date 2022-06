Liên quan đến vụ bé V.A. bị mẹ kế và bố đẻ bạo hành đến tử vong, dự kiến sáng 21.7 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử kín đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Bé V.A. đưa vào viện trong tình trạng bầm tím toàn thân

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - một trong ba luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A. đã cho biết những quan điểm từ phía Thái và Trang để biện minh cho hành động của mình.

Trên trang cá nhân, luật sư chia sẻ:

"Bọn chúng đều là những người có học, có hiểu biết về pháp luật nên ra sức bao biện trước tội ác tàn độc, man rợ đối với cháu V.A nhằm chối tội hoặc để giảm nhẹ sự trừng phạt của pháp luật.

Gia đình đối tượng là những công chức, viên chức và làm trong ngành pháp luật đã có Đơn xin cứu xét tội cho chúng ngày 09/5/2022 với nhiều lý do, căn cứ đưa ra "bị di chứng rối loạn tâm thần hậu Covid 19, dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhất định (không làm chủ được hành vi) nên mới dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Tôi không tin con tôi giết người như vậy, vĩnh viễn là như thế... Sau sự việc tôi đã đến gặp cháu H (mẹ cháu V.A.) thành thật xin lỗi gia đình và tự nguyện xin khắc phục một phần hậu quả mà con tôi gây ra. Dù rất đau lòng nhưng cháu H cũng đã lượng thứ và nhận tình cảm chân thành của gia đình tôi..."

Tuy nhiên, Luật sư Thơm qua trao đổi với mẹ cháu đã khẳng định KHÔNG CÓ VIỆC GIA ĐÌNH BỊ CÁO GẶP, VÀ CHƯA BAO GIỜ BIẾT MẶT GIA ĐÌNH. NHỮNG THÔNG TIN VỀ VIỆC THA THỨ CHO CHÚNG HAY XIN KHẮC PHỤC MỘT PHẦN HẬU QUẢ LÀ KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT...

Quan điểm của gia đình bị hại, đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu vụ án được xử công khai, mọi người được biết về nhân thân đối tượng, sinh ra trong một gia đình như vậy thì sẽ không hiểu tại sao đối tượng lại có thể tàn ác đến tột cùng như vậy đối với một cháu bé gái 8 tuổi.

Cho đến trước ngày xét xử, chúng không biết sám hối trước linh hồn con bởi chúng không có tâm hồn của một con người đúng ngĩa. Chúng đã biện luận cho tội ác như sau:

1. Nguyễn Võ Quỳnh Trang: "Tai nạn xảy ra với cháu V.A. là chuyện ngoài mong muốn, tôi không đánh bé vì bất kỳ lý do riêng tư nào ngoài chuyện học. Trong phút nóng giận mất bình tĩnh tôi đã làm bé tử vong. Tôi thành thật ân hận và ăn năn với tất cả những gì đã xảy ra. Mong Tòa xem xét khoan hồng để tôi còn được trở về chăm sóc cha mẹ ....

Di ảnh cháu V.A.

2. Nguyễn Kim Trung Thái: "Các lần Trang đánh V.A. khi tôi vào đến thì Trang đã thực hiện đánh Vân An trước như lời khai. Trang yêu cầu tôi không can trước mặt Vân An nên tôi đã sai khi không có hành động quyết liệt mà chỉ nói chuyện với Trang trong phòng riêng. Mong cơ quan điều tra xem xét lại tội danh "Hành hạ người khác"....

Chân dung 2 bị cáo Thái và Trang

Dù cho chúng có dùng mọi thủ đoạn để bao biện cho tội ác thì cũng không thể một tay che lấp bầu trời. Ánh sáng công lý luôn ngự trị trong triệu trái tim Việt Nam, đòi hỏi phiên tòa phải xét xử công khai, công minh, khách quan để loại trừ cái ác ra khỏi xã hội.

Hôm nay là Ngày sinh nhật của con. Cầu chúc cho con được an nghỉ. Mọi người sẽ cầu mong cho con lại được sinh ra một lần nữa để sống trong trong tình yêu thương của mẹ và một gia đình hạnh phúc".

Trước đó, luật sư Thơm cũng đăng ảnh những công cụ Trang và Thái dùng để bạo hành cháu V.A. khiến dư luận phẫn nộ. Theo đó, chúng sử dụng chuồng chó, lột chuồng cháu và bắt chui vào để hành hung. Dụng cụ để đánh có cả gậy baton, thanh thép,... bất cứ thứ gì có thể đánh và làm tổn thương cháu.

Chuồng chó nơi chúng bắt bé lột chuồng chui vào hành hung

Những dụng cụ Thái và Trang dùng để bạo hành cháu V.A.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận.