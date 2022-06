Vụ cô gái bị nam thanh niên ngang nhiên sàm sỡ trong nhà: Bảo vệ nạn nhân cũng là bảo vệ mình!

Sáng 29/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip một người biến thái ngang nhiên sàm sỡ cô gái tại Đông Tác - Hà Nội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Video: Clip cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ tại nhà trọ (Nguồn: Mạng xã hội)

Video: Clip nam thanh niên đứng rình rập ngoài cửa (Nguồn: Mạng xã hội)

Dù hoàn toàn lỗi thuộc về nam thanh niên có hành vi biến thái, thế nhưng trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều ý kiến đổ lỗi cho nạn nhân. Cho rằng cô gái ăn mặc hở hang, không kín đáo. Thậm chí còn có người bình luận rằng "nhìn 'ngon' quá, phải tôi thì cũng làm thế". Dường như những người này chỉ muốn biến câu chuyện thành trò cười, biến nạn nhân thành người có lỗi.

Cô gái đang dựng xe vào nhà thì bất ngờ bị biến thái tấn công

Một trang fanpage với hơn 2 triệu người theo dõi đã đăng tải nội dung câu chuyện cùng "vấn nạn" đổ lỗi cho nạn nhân xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội ở Việt Nam, nhận về rất nhiều lượt quan tâm từ netizen.

"Người ta nói, mạng xã hội thực sự đáng sợ, là có lí do của họ.

Từ sáng nay, người ta chia sẻ nhau câu chuyện cô gái bị gã thanh niên khống chế rồi giở trò sàm sỡ.

Đa phần mọi người đều thương cho cô gái và phẫn nộ với hành động của gã thanh niên, nhưng đâu đó, hoặc là, ở đâu cũng có, những người đang biến câu chuyện thành trò cười, nạn nhân trở thành người có lỗi…

“Ai bảo ăn mặc thế làm nó có ý đồ” “Gu mặn thế”, “Chín nghìn xôi một nghìn lá”... “Bị dụ rồi”... Những câu mà sẽ có nhiều người phải thực sự sốc óc nếu đọc được. Nhưng mà, nó có thật, và rất buồn, nó có nhiều…

Đối tượng ngang nhiên vào nhà và sàm sỡ cô gái

Đây không phải lần đầu tiên có những cái haha cợt nhả, những câu comment “vui đùa” ở những chuyện thế này.

Nhưng không phải vì thấy mà quen, mà cứ thế bỏ qua vậy được.

Lỗi là ở kẻ biến thái, không phải, chắc chắn không phải ở nạn nhân!

Cho dù nạn nhân có mặc đồng phục, có ăn mặc kín mít, có tuyền toàng hay gợi cảm gì đi nữa, họ cũng có thể trở thành nạn nhân.

Rất nhiều người luôn miệng “mặc hở hang sẽ dễ bị hơn” để trách cứ nạn nhân, nhưng lại chẳng có một chút số liệu, bằng chứng gì để chứng minh cái “dễ hơn” ấy, ngoài sự mơ hồ suy diễn cả.

Nhiều netizen bất bình khi xuất hiện ý kiến đổ tội nạn nhân

Hơn một người bạn của tôi từng phải đối mặt với kẻ biến thái khi chỉ mặc đồng phục từ trường về nhà, có người bị cả khi mặc bộ đồ ninja lead trên đường. Tất cả, rõ ràng, không nằm ở các bạn ấy và bộ đồ các bạn đang mặc!

Biến thái ngoài đời sẽ bị báo công an, còn với kẻ “quấy rối vu vơ” trên mạng, thì phải làm sao đây?

Không khó để đọc được một comment cợt nhả vào thân hình hay trêu đùa cô gái nạn nhân ấy ngày hôm nay. Nhiều người bình phẩm tới mức vô duyên, cười cợt tới mức khó hiểu.

Có một điều khá chắc chắn, là nếu như nạn nhân là người thân, là một người bạn, người em, của họ, họ sẽ không bao giờ bình luận như vậy, và không cho phép ai nói như vậy cả.

Bởi vì như vậy chẳng khác gì một trò quấy rối hay đổ tội nạn nhân, chỉ khác là nó ở trên mạng, chưa chắc nạn nhân đã biết, đã báo công an cả…

Vậy thì, tại sao lại làm thế với người khác?

Có một câu nói rất hay thế này: Tàn nhẫn chính là không thấy được đau thương của người khác. Bởi vì không hiểu họ đang rất hoang mang sợ hãi, nên vẫn nói lời tổn thương họ, bởi vì không biết họ sẽ đau, nên vẫn làm đau họ…

Xin hãy bỏ những câu nói chẳng giúp ích được gì ngoài việc làm tổn thương người khác đi. Xin hãy bảo vệ, đừng chỉ trích, đừng đùa cợt nữa!

Vì chúng ta không bao giờ biết người khác đã phải trải qua những gì, cho tới khi ta là một trong số họ...

Bảo vệ họ, cũng là bảo vệ chính ta, và những người ta thương thôi..."

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng hành vi của nam thanh niên rất đáng xấu hổ và đáng lên án, cơ quan chức năng cần sớm làm rõ và xử lý kịp thời.

Theo luật sư Tiền, hành vi của nam thanh niên trong đoạn video đã vi phạm quy định về trật tự công cộng. Cụ thể, theo quy định tại điểm đ khoản 5 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đối với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng, ngoài ra sẽ là các hình phạt bổ sung.