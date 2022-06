Đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Để đảo đảm giao thông thông suốt tại các điểm thi, Công an TP Hà Nội đã tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

Sáng 18/6, tại điểm thi trường THCS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc

Trong đó, các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã có mặt để tổ chức hướng dẫn giao thông từ 6 giờ và triển khai phân luồng giao thông từ xa. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, trục chính ra - vào Thành phố, hạn chế các phương tiện ra vào khu vực nội thành.

Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ ứng trực 100% quân số, sẵn sàng tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp ranh khi xảy ra ùn tắc giao thông…

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Thành phố cho biết, trên cơ sở kinh nghiệm hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến, phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia qua các năm, kỳ thi năm nay, đơn vị đã sẵn sàng triển khai phương án.

Đơn vị đã tăng cường lực lượng tại các chốt giao thông trọng điểm trong khung giờ cao điểm, tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, không để ảnh hưởng tới việc đi lại của thí sinh và người nhà thí sinh đến các địa điểm thi.

Cùng với đó, trong thời gian diễn ra kỳ thi, thông qua hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Chỉ huy tín hiệu điều khiển đèn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ nhanh chóng nắm bắt được các điểm xảy ra sự cố như ùn tắc hay tai nạn giao thông để kịp thời xử lý.

Theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), để thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình di chuyển đến địa điểm thi, đơn vị đã triển khai phương án phân luồng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác, sẵn sàng bảo đảm giao thông thông suốt vì một kỳ thi an toàn.

Cảnh sát giao thông tiếp nước cho các thí sinh

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khu vực này thường ngày rất đông lưu lượng người và phương tiện qua lại. Nhưng, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, tình huống của tổ Cảnh sát trật tự Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Trung Văn, nên tuyến đường này được thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Đại úy Vũ Trần Trung, Phó trưởng Công an phường Trung Văn cho biết, ngay từ sáng sớm, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường đã huy động các chiến sĩ cắm chốt tổ chức phân làn giao thông trên đường dẫn và vào địa điểm thi để đảm bảo tuyệt đối nhu cầu đi lại của các thí sinh. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu diễn ra kỳ thi đã được đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Còn tại điểm thi trường THCS Ba Đình (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), Cảnh sát trật tự, Thanh niên tình nguyện và nhiều lực lượng khác đã túc trực từ 6 giờ sáng, phân luồng hướng dẫn giao thông, hỗ trợ thí sinh và gia đình, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định.