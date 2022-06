Mưa lớn kéo dài ở Miền Bắc đến hết tuần, nhiều khu vực đô thị có nguy cơ ngập úng

Mùa hè 2022 được gọi là mùa hè "lạ" nhất trong lịch sử, bởi lẽ đã sang tháng 6, thế nhưng nắng nóng không gay gắt, thay vào đó là thời tiết có phần dễ chịu, trời mưa nhiều.

Mưa to có thể diễn ra đến cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn có thể kéo dài đến cuối tuần này. Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến 2 ngày cuối tuần (11 - 12/6), mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng

Khu vực Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, nhiều khả năng mưa sẽ bắt đầu từ hôm nay (8/6) và kéo dài đến hết cuối tuần. Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 - 32 độ C, thời tiết có phần mát mẻ, đỡ oi bức so với những ngày gần đây. Tuy nhiên, mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày rất có thể gây nên tình trạng ngập úng trên cục bộ.

Các gia khuyến cáo, mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội, mưa tập trung từ chiều tối đến đêm.

Khi có mưa lớn kèm với gió giật mạnh, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở tại các tỉnh miền núi sẽ có thể xảy ra. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kiểm tra, rà soát các khu dân cư nguy cơ để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho người dân, các biện pháp bảo vệ tài sản, hoa màu cũng vô cùng quan trọng. Các địa phương cần triển khai các biện pháp tiêu úng, gia cố, bảo vệ chuồng trại, hồ ai nuôi thuỷ sản; khẩn trương thu hoạch hoa màu, cây trái đã đến kỳ thu hoạch. Các vùng đô thị, vùng trũng thấp cần có cách thoát nước, tránh để tình trạng ngập úng kéo dài.