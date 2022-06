Vụ phát hiện thi thể nam tài xế ở Sông Hồng: Điều tra nguyên nhân tử vong

Sáng 27/6, người dân khu vực sông Hồng xôn xao khi phát hiện một thi thể trên sông. Đến chiều cùng ngày, danh tính nạn nhân đã được xác định là Phạm Kiều H. (31 tuổi, quê Hưng Yên) - nam tài xế đã mất tích khoảng 10 ngày trước đó.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trên sông Hồng

Cũng trong chiều 27/6, bộ phận giám định đã có mặt ở hiện trường, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân cái chết của anh H. đang được Công an huyện Đông Anh phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ.

Trong trường hợp cái chết của anh H. là do nhảy cầu, công an sẽ làm rõ vì sao nạn nhân có hành động như vậy.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, anh H. đã bỏ lại xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe tại khu vực cầu Thăng Long, cách cầu Nhật Tân theo đường sông Hồng khoảng 5km.

Trước đó, vào chiều 17/6, anh H, có nói với vợ rằng mình lên Hà Nội bằng xe ô tô màu đỏ, nhãn hiệu Hyundai Santafe mang BKS 89A-194.xx để giải quyết công việc. Đến tối, gia đình không thấy anh về, đồng thời mất liên lạc đến anh. Đến sáng 18/6, gia đình nhận được tin báo thấy xe của anh H. đỗ ở trên cầu Thăng Long, có bật đèn cảnh báo.

Chiếc ô tô anh H. bỏ lại trên cầu Thăng Long (Ảnh: Vietnamnet)

Ngay sau đó, gia đình đã đến cầu Thăng Long để nhận diện chiếc xe và báo chính quyền địa phương. Trên xe có toàn bộ tư trang của anh H. và camera hành trình của chiếc xe thì bị cắt trước đó.

Liên quan tới vụ việc thương tâm này, tối 27/6, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip được cho là cảnh gia đình nạn nhân khóc thương bên thi thể dưới chân cầu Nhật Tân. Tiếng khóc xé lòng của người ở lại khiến cư dân mạng ai nấy đều không khỏi xót xa.

Video: Clip được cho là cảnh gia đình nạn nhân gào khóc thương tâm bên thi thể người đã khuất (Nguồn: Mạng xã hội)

Sau khi nhận được tin báo, chị L. (vợ anh H.) cùng gia đình ngay lập tức có mặt ở hiện trường. “Mấy ngày hôm nay tôi mất ăn mất ngủ, gia đình tôi đã liên hệ, tìm anh ấy khắp nơi nhưng đều không có thông tin gì. Trước khi anh ấy đi hai vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chồng tôi cũng không nợ nần hay làm ăn thua lỗ, không chơi bời gì...”, chị L. cho hay.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.