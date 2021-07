Chiều 22/7, một tài khoản facebook bất ngờ đăng tải đoạn video ghi lại cảnh 2 người dân phòng đang làm nhiệm vụ đánh một tài xế Grap. Ngay lập tức, đoạn clip được lan truyền rộng rãi, gây ra không ít tranh cãi.

Khi bị tấn công, nam tài xế ngay lập tức phản kháng và nói lại: "Anh đừng tưởng mặc áo dân phòng rồi muốn làm gì thì làm". Tuy nhiên, một người mặc áo dân phòng khác đi tới, tát vào mặt anh lái xe ôm, lớn tiếng đe dọa: "Mày thích sao, mày muốn sao? Nói mày đàng hoàng mà không nghe. Mày biết chỗ lực lượng người ta đang công tác làm nhiệm vụ không?".

Theo xác minh của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, sự việc 2 bảo vệ dân phố đánh tài xế Grab xảy ra tại phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND phường 3, quận Bình Thạnh xác nhận đoạn clip trên là có thật.

Ông Trung cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều cùng ngày tại chốt phong tỏa thuộc khu vực Miếu Nổi của phường 3. “Tài xế Grab này cự với lực lượng phòng dịch tại chốt, trong việc thực hiện nhiệm vụ anh em cũng mệt mỏi và nóng nảy nên xảy ra sự việc trên”, Chủ tịch UBND phường 3 nói.

Vị Chủ tịch UBND phường 3 cũng thông tin thêm rằng, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên được cho là tài xế Grab đã để xe sai quy định khi giao hàng. Khi được nhắc nhở, nam tài xế không những không tuân theo còn cãi lại, đòi hành hung lực lượng bảo vệ nên mới dẫn đến đánh nhau.

Được biết, UBND phường 3 đã yêu cầu 2 bảo vệ dân phòng đã đánh tài xế Grab phải viết bản tường trình. Sau đó, công an phường sẽ tiếp nhận xử lý và trực tiếp báo cáo lại toàn bộ vụ việc với cấp trên.

Sau khi bị đánh, anh Grap đã rời khỏi hiện trường. Một tài khoản được cho là của nạn nhân đã đăng tải dòng trạng thái cho thấy rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, mọi người nên ngưng bàn tán về clip này.

Tài khoản này cho biết: "Mình là tài xế bị đánh trong clip được nhóm chia sẻ. Sự việc này đã được Công an phường 3, Bình Thạnh mời mình lên để giải quyết. Anh công an đại diện giải quyết sự việc và 2 bảo vệ dân phố đã xin lỗi tôi. Đại diện công an phường 3 cũng hứa sẽ có hình thức kỷ luật đối với 2 bảo vệ trên. Hiện tại sự việc đã giải quyết xong, mình cũng mong muốn admin hoặc cá nhân đăng bài mình bị đánh không phát tán thêm tránh việc một số đối tượng lợi dụng để gây mất đoàn kết thêm nữa. Nếu gỡ được là tốt nhất. Cảm ơn admin đã duyệt bài".

Vụ việc vẫn đang được cập nhật./.