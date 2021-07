Tối 29/7, người dùng mạng xã hội xôn xao với thông tin “giang hồ mõm” Dương Minh Tuyền bị bắt vì sử dụng trái phép chất ma túy. Đi kèm với đó là nhiều hình ảnh được chụp tại hiện trường cho thấy rằng anh cùng nhiều người đang có hành vi vi phạm pháp luật.

Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) hay còn được gọi với cái tên 'Tuyền Mốc' hay 'Tuyền Mốc Bắc Ninh', nổi lên với biệt danh giang hồ mạng xã hội, Youtuber được nhiều bạn trẻ biết đến.

Với bản chất công đồ, trước một sự việc mà anh cho rằng 'trướng tai gai mắt mình', Dương Minh Tuyền lập tức quay clip chửi bới tục tĩu, thóa mạ người khác, sau đó đăng tải lên các nền tảng YouTube hoặc Facebook. Đáng nói, mỗi video đều thu hút hàng triệu lượt xem và có hàng ngàn lượt thích, bình luận đến từ hầu hết khán giả là các bạn trẻ tuổi như thanh niên, học sinh.

Đã từng có một thời, những giang hồ mạng như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền được các bạn trẻ săn đón, tung hô như 'thần tượng'. Vấn đề này đã làm đau đầu không chỉ nhà quản lý mạng mà cả các bậc phụ huynh trong vấn đề quản lý con em mình.

Dương Minh Tuyền nổi lên từ clip chửi bới vụ cô giáo cung Bọ Cạp, “hot boy xăm trổ” Lê Hoàng Anh hay chửi Manchester City, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng trên toàn thế giới. Trước khi bị bắt vì “bay lắc” trong quán karaoke, Dương Minh Tuyền cũng từng có nhiều tiền án, tiền sự trong quá khứ.

Trong một số video được đăng tải gần đây, người ta thấy Dương Minh Tuyền dường như đã 'hoàn lương', làm nghề bán thịt quay Lạng Sơn. Nhưng 'ngựa quen đường cũ', thông tin anh bị bắt quả tang khi đang bay lắc trong quán karaoke không khiến dư luận quá bất ngờ, thậm chí nhiều người còn tỏ ra vui mừng, giễu cợt: "chuyến này anh phải bóc vài quyển lịch rồi".

Được biết, rạng sáng này 29/7, tổ công tác thuộc Công an TP Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Phantom tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, do Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, người địa phương) làm chủ. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2,6 gram ketamine cùng 0,475 gram ma túy dạng kẹo. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 11 trong số 13 người tụ tập tại phòng hát dương tính với chất cấm, trong đó có Dương Minh Tuyền.