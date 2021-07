Con trai mặc đồ hồng bị kỳ thị, Nathan Lee tuyên bố: giới tính nào cũng được, đừng bẩn tính là được

Nathan Lee là một cái tên không quá xa lạ với những người yêu âm nhạc Việt Nam. Sau nhiều lần ‘đánh dấu’ cho việc ý thức bản quyền của nhiều ca sĩ bằng cách mua tác quyền cả album ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Khắc Việt sáng tác, anh lại càng nhận được nhiều ủng hộ của người hâm mộ.

Mới đây, Nathan Lee đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình về vấn đề: Con trai mặc đồ màu hồng.

Không chỉ là người yêu âm nhạc, nam ca sĩ còn thường xuyên chia sẻ quan điểm sống trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự đồng tình.

Nguyên văn bài chia sẻ của anh trên trang cá nhân:

“Sáng nay mình đọc một comment kỳ thị giới tính vì mặc màu hồng. Người viết là một người mẹ có một đứa con trai.

Mình cảm thấy rất quan ngại cho tương lai của đứa trẻ đó, sinh ra và nuôi dưỡng bởi một người mẹ với cái nhìn nông cạn, vô văn hoá, thiếu nhân văn...

Mình không bao giờ phân biệt giới tính, tuổi tác, vùng miền, địa vị xã hội và sắc màu văn hoá...

Nhưng cái xấu xa, cái ngu dốt, ấu trĩ và bất công cần được lên án!

Trước khi trở thành 1 công dân có ích cho xã hội, có tiếng nói trong cộng đồng, bạn phải là người tốt, sống nhân văn, là tấm gương đạo đức trong chính gia đình mình!

Rồi sẽ ra sao nếu tương lai con trai bạn nói với bạn rằng nó yêu một người con trai khác, bạn sẽ ôm nó vào lòng hay đạp nó ra ngoài đường cho người lạ phỉ báng, thoá mạ?!

Dẫu biết trên mạng xã hội, nhiều người tự cho mình quyền phán xét, tấn công người khác một cách ngang nhiên, vô cớ...

Điều đó thật sự không ổn, cần phải thay đổi!

Mình yêu thích và trân trọng tất cả các màu, cuộc sống này mà chỉ một màu thì còn gì là kỳ diệu?!

Live life in full colour! Embrace, respect yourself and others! (tạm dịch: Sống cuộc sống đầy màu sắc! Hãy nâng niu, tôn trọng bản thân và những người khác!)”

Kỳ thị giới tính vẫn luôn là vấn đề ‘nhạy cảm’ ở nước ta. Chính vì nhạy cảm nên ít khi được nhắc tới, được giáo dục bài bản. Từ sâu trong quan niệm, con trai phải luôn mạnh mẽ, là trụ cột, phải mặc những đồ có màu nam tính như đen, nâu. Không được mặc đồ màu đỏ, hồng vì nó… ‘đàn bà’. Chính vì những định kiến ấy mà nhiều nam giới không được làm những gì mình thích, không được sống đúng với con người của mình.

Không hề giấu giếm, kỳ thị, Nathan Lee cho biết rằng mình ‘không bao giờ phân biệt giới tính, tuổi tác, vùng miền, địa vị xã hội và sắc màu văn hoá’. Không quan trọng mình là ai, mang giới tính gì, quan trong là phải sống ‘sạch’, sống có ích.

Chứng minh cho lời nói của mình, anh đã đăng kèm hình nhiều nam minh tinh nổi tiếng trên thế giới cũng mặc đồ hồng.

Quan điểm của chủ nhân mới ca khúc ‘Pha lê tím’ nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Một số người đồng tình cho rằng: “Chồng mình có một loạt áo thun và sơ mi màu hồng. Mình đi shop men store thấy màu hồng nhiều lắm, các thể loại hồng, và đa số đàn ông họ mặc trông rất bảnh đấy”, “Chồng tôi toàn sơ mi hồng sơ mi đỏ, T shirt thì như 7 sắc cầu vồng, tôi thấy đẹp mà”, “Idol nói chỉ có chuẩn”,…

Ca sĩ Nathan Lee hay có tên thật là Trương Triều Trúc Lân, nam ca sĩ sinh ngày 31/07/1983 tại thủ đô Hà Nội. tuy sinh ra tại nước nhà nhưng từ nhỏ nam sĩ đã theo ba mẹ để ra nước ngoài bắt đầu sinh sống, anh đã từng sinh sống và lớn lên tại thành phố New York và Paris.

Anh sở hữu cho cái duyên với các sàn diễn thời trang và thiên phú về ngành âm nhạc. Nathan Lee là người Châu Á duy nhất lọt vào top 20 người đứng đầu của cuộc thi âm nhạc trẻ toàn nước Pháp vào năm 2003. Bên cạnh thành công đó nam ca sĩ còn tham dự nhiều các cuộc thi âm nhạc khác và tự gặt hái được nhiều phần thưởng.

Ngoài ra, anh là đại gia có tiếng trong showbiz Việt, một trong những sao Việt tậu cho mình biệt thự sang chảnh rộng 12.000 m2 ở Beverly Hills, Mỹ với giá lên đến 25 triệu đô (tương đương 578 tỷ đồng).