Mới đây, trên mạng xã hội facebook bất ngờ lan truyền đoạn video gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao, đâm hơn 30 phát vào người phụ nữ khiến người này tử vong tại chỗ.

Sự việc đã được camera ở góc phòng ghi lại được. Theo đó, vụ việc xảy ra vào ngày 17/7/2021, một đôi nam nữ đang quan hệ tình dục thì bất ngờ một người đàn ông cầm dao xông vào. Sau một hồi dằng co, người đàn ông trong phòng vội chạy mất trong tình trạng không mảnh vải che thân, để lại người phụ nữ với hơn 30 nhát dao vào nhiều vùng chí mạng như cổ, tim, sườn. Bị bất ngờ, người phụ nữ không thể phản kháng, nằm gục trên vũng máu.

Sau khi sát hại người phụ nữ, người đàn ông tiếp tục chạy nhanh ra ngoài, như thể tìm đối tượng kia để "xử lý nốt".

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đồn đoán rằng, người vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Người chồng biết tin, xông thẳng đến tìm đôi 'dâm phu gian phụ' để xả giận.

Do vi phạm chính sách nên video đã bị xóa trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên cư dân mạng vẫn kịp để lại những dòng bình luận cho thấy sự kinh hãi sau khi xem.

Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.