Dân mạng tranh cãi về đoạn clip 2 bạn trẻ chở mèo đi khám nhưng bị CA phạt vì vi phạm Chỉ thị 16

Mới đây, đoạn clip 2 bạn trẻ trở mèo đang rất yếu đi khám nhưng bị các đồng chí công an chặn lại đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, bạn gái thì liên tục khóc lóc nói: "Cháu đưa con mèo đi khám”, “Con mèo yếu lắm rồi cho cháu chở nó đi khám với", “Chuyện gấp lắm mới đi chứ không phải ra đường không có lý do”. Chàng trai thì rưng rưng nói mấy ngày nay toàn ở nhà, giờ con mèo nó nó yếu quá đi gấp không đem theo giấy tờ mong chú thông cảm cho qua.

Nhưng lực lượng chốt vẫn kiên quyết không cho qua và tiến hành xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng. Người quay video, cũng là người trong lực lượng giữ chốt nói: “Thực hiện chỉ thị của Chính phủ, công văn của chủ tịch UBND tỉnh Long An, thực hiện sự giãn cách, ra đường phải có lý do, và có giấy tờ hợp lệ”.

Kết thúc video, hai bạn đã được đưa vào để tiến hành xử phạt theo đúng quy định.

Hiện nay chính chủ đã xác nhận con mèo đã không qua khỏi.

Đoạn video đang gây nhiều tranh cãi đứng về 2 phía, một bên thương cảm cho 2 bạn trẻ và chú mèo, một bên khẳng định các đồng chí công an đã thực hiện đúng nhiệm vụ vì tình hình Covid đang căng thẳng.