Cách đây vài ngày, một hot tiktoker có tên Hoàng Hà đã đăng tải video với nội dung chê bơ Tường An và khuyên mọi người nếu thấy hãy vứt luôn đi.

Mở đầu video, anh chàng giới thiệu rằng “mình không thường có thói quen vứt đồ của người khác, nhưng thực sự cái này (hộp bơ) vô cùng độc hại cho sức khỏe của bạn”.

Chàng trai sinh năm 1999 nói thêm: “Đừng nghĩ mình thái quá, thứ tự của mình vẫn luôn là ngon, rồi mới đến tốt cho sức khỏe. Nhưng bơ thực vật thực sự có hại cho sức khỏe của bạn, nhất là những loại bơ thực vật được bán trên thị trường hiện nay.

Chưa dừng lại ở đó, người này đã vào trang chủ của Tường An để tra thành phần có trong một hộp bơ: Dầu thực vật tinh luyện, dầu dạng lỏng đã thành dạng rắn rồi nha… Ngoài ra thì toàn aixt béo và các thứ béo. Các bạn thử nghĩ kỹ các bạn đang ăn một hộp bơ không, hay là đang uống dầu đông đặc và ăn các chất béo vào người?”

Tiktoker mỉa mai kết luận: “lại còn béo tốt với chả béo không tốt. À có hương bơ nữa nhá”.

Ngay sau bài đăng của anh chàng tên Hoàng Hà này, rất nhiều người đã làm clip khẳng định những điều anh nói là hoàn toàn sai. Thậm chí page chính chủ của Tường An đã ngay lập tức có bài đính chính, khẳng định mình sẽ nhờ tới các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề.

Nguyên văn bài đăng của công ty:

“Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, thay mặt công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi.

Vừa qua, trên Fanpage chính thức của Tường An (Tường An - Bí quyết giòn ngon) có nhận được thông tin được đăng tải trên tài khoản Tiktok Hoàng Hà (@Zhenghuanghe) về việc sản phẩm Bơ thực vật Margarine Tường An có bổ sung dung môi Hexan tạo ra hàm lượng Trans fat gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã có những thông tin gây hoang mang cho khách hàng.

Để làm rõ nội dung trên, chúng tôi xin gửi đến Quý khách một số thông tin về sản phẩm cũng như giải đáp thắc mắc của Quý khách như sau:

- Về nguyên liệu: Bơ thực vật Margarine Tường An được sản xuất từ dầu dừa, dầu palm oil thu được qua công đoạn ép nên hoàn toàn không có Hexan như đã được nhắc đến trong clip và sản phẩm cũng hoàn toàn không có chất Cholesterol (Phiếu KTTN đính kèm).

- Về phụ gia: Các phụ gia được sử dụng trong Margarine nằm trong danh mục PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG CỦA BỘ Y TẾ (TT 24/ 2019/TT- BYT)

- Về quy trình sản xuất: Sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra theo tiêu chuẩn ISO, HACCP, FCSC 22000

- Về hàm lượng Trans fat: Sản phẩm Margarine Tường An của chúng tôi hoàn toàn không có chất Trans fat theo tiêu chuẩn của FDA của Mỹ (Phiếu KTTN đính kèm)

Tường An là công ty với các sản phẩm tự hào được công nhận là Thương hiệu Quốc gia đã và đang phục vụ người tiêu dùng Việt Nam hơn 43 năm qua. Chúng tôi cam kết và khẳng định Tường An luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng và được công nhận từ các cơ quan chức năng bằng chính sự trân trọng và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Hiện Tường An đang nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng chuyên trách cũng như bộ phận quản lý của Tiktok nhằm làm rõ sự việc trên để có những thông tin xác thực nhất về sản phẩm đúng với kỳ vọng và sự tin tưởng của Quý khách hàng dành cho chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Một lần nữa thay mặt công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách. Kính chúc Quý khách hàng và Gia đình Sức Khoẻ, Bình An và Hạnh Phúc”.

Hiện bài đăng gây tranh cãi kia đã bị xóa, và trang tiktok của người này cũng để thành chế độ riêng tư.

Hiện chưa rõ anh chàng này sẽ bị xử lý ra sao, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng, anh sẽ phải trả cái giá rất đắt cho những phát ngôn thiếu cơ sở của mình.