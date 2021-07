'Nhập gia tuỳ tục', doanh nghiệp triệu đô cũng phải tuân thủ 'luật bất thành văn' này tại Hội An

Chỉ cần gõ từ khóa “Hội An” lên trang tìm kiếm google, sẽ có 382.000.000 kết quả được trả về chỉ trong chưa đầy 1 giây. Là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, phố cổ Hội An giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị.

Là một số ít thành phố còn lưu giữ được vẻ đẹp truyền thống với các công trình kiến trúc, sự hài hòa trong thiết kế của từng ngôi nhà, từng mái ngói, viên gạch, hàng cây… Hội An luôn gây ấn tượng cho bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến mảnh đất này lần đầu tiên.

Không có những ngôi nhà cao tầng hay công trình đồ sộ, kiểu nhà ở phổ biến nhất chính là những ngôi nhà hình ống chỉ một hoặc hai tầng với chiều ngang hẹp, chiều sâu rất dài. Nhà được làm từ những vật liệu có sức chịu lực và độ bền cao do đặc điểm khí hậu khắc nghiệt và bão lũ thường xuyên nơi đây.

Nhập gia tùy tục, dù bạn có là doanh nghiệp lớn, có chuỗi cửa hàng ở khắp nơi trên thế giới với bộ nhận diện đặc trưng nhưng đứng trước vẻ đẹp khá nguyên bản của kiến trúc phố cổ, sự đồng đều kiến trúc, hình dáng, màu sơn vàng, mái ngói đỏ, cửa gỗ nẫu… bạn đều phải ‘tuân theo’, như một luật bất thành văn.

Liệu có ai nhận ra đây là một ngân hàng nếu không nhìn vào dòng chữ Sacombank trên nền biển xanh?

Khác với những chi nhánh được xây dựng tại nơi khác, những doanh nghiệp khi kinh doanh trong phố cổ Hội An đều phải giữ nguyên bản những ngôi nhà, từ mảng tường vàng tới cửa gỗ nâu cho thật chuẩn mực.

Hãng thời trang nổi tiếng Adidas cũng kết cấu 2 tầng, sơn vàng, treo đèn lồng đúng chuẩn phố cổ.

Thậm chí, nếu không để ý biển hiệu, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng đây chỉ là những ngôi nhà bình thường chứ không phải doanh nghiệp ‘triệu đô’.

Khi chưa có dịch, khách hàng có thể vừa ngồi uống trà sữa, vừa có thể ngắm vẻ đẹp hoài cổ của Hội An.

Ở vùng ngoài khu vực phố cổ, nhiều ngôi nhà tầng có phần "hiện đại" hơn đã được xây dựng nhưng vẫn đảm bảo hài hòa với không gian chung về màu sắc và chiều cao. Có thể thấy cửa hàng FPT dưới đây đã có mặt bằng khá rộng rãi và trang trí đã có phần thoải mái hơn. Tuy nhiên, so với bộ nhận diện màu đỏ thường thấy của thương hiệu này trên toàn quốc thì cửa hàng này vẫn rất 'Hội An'.

Doanh nghiệp nào cũng có một bộ nhận diện thương hiệu riêng để khách hàng nhớ đến. Tuy nhiên tất cả dường như 'vô hiệu' ở mảnh đất phố cổ Hội An, tất cả đều là sự bảo tồn nghiêm ngặt để không phá vỡ kiến trúc vốn có của một di sản thế giới.