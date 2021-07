Thấy Cao Thái Sơn ngang nhiên hát nhạc mình đã mua bản quyền, Nathan Lee chỉ thẳng mặt: 'ăn cắp'

Sáng 29/6, Nathan Lee đã đăng đàn chỉ thẳng mặt Cao Thái Sơn với dòng trạng thái thể hiện đầy sự búc xúc: "Sơn ơi, em lại sai nữa rồi. Em sẽ không bình yên đâu nhé".

Dân mạng, nhất là fan của anh chàng Nathan Lee nhanh chóng ‘truy tìm’ ra nguồn cơn của status này. Thì ra sáng ngày 28/6, một khán giả đã quay lại được toàn bộ màn trình diễn của Cao Thái Sơn và phát lên sóng livestream. Đáng chú ý, hai bản hit Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về được Cao Thái Sơn thể hiện đã thuộc quyền sở hữu độc quyền vĩnh viễn trên mọi lãnh thổ của Nathan Lee. Có khả năng đây chính là nguyên nhân cho sự bức xúc của Nathan Lee.

Ngay sáng 1/7, Nathan Lee đã có bài đăng cực gắt về, thể hiện quan điểm về sự việc:

Nguyên văn bài viết được nam ca sĩ chia sẻ như sau:

"Nghệ sĩ và kẻ cắp không thể nào là 1

Viết stt này trong tâm trạng hết sức bình tĩnh và no nê vì vừa ăn xôi bắp nhiều hành phi, tuy nhiênnnn hơi chán và chua chát. Không phải món tu xổi, cũng không phải do đắng miệng, dù bài hát mình bỏ tiền mua ĐỘC QUYỀN đã bị kẻ khác ngang nhiên đem lên sân khấu hát kiếm tiền với một giọng hét không thể khắm hơn! Bởi mình nghĩ mùa dịch, ai cũng khó khăn thôi, có thể giúp đỡ người cơ nhỡ một chút thì cũng là chuyện nên làm. Nhưng bỏ vào nón người kém may mắn ít tiền là làm việc tốt, còn kẻ thiểu năng giật tiền trong ví mình, đó lại là ăn cướp! Nếu sau khi giật tiền còn thản nhiên khoe “Ê tôi mới ăn cắp được của Nathan Lee” thì thật lòng, cái đó thích đị vừa ăn cướp, vừa la làng, các bạn ạ!

Tôi thực sự không quan tâm chuyện bạn ăn cắp được bao nhiêu tiền từ tôi, vì thực sự, nó không đáng kể. Cái làm tôi chán ghét là sự trơ trẽn của bạn đang làm tổn hại quá lớn tới thanh danh của những người nghệ sĩ. Dù bạn có là nghệ sĩ hát rong, nghệ sĩ hạng Z, thì cũng không bao giờ nghệ sĩ đứng ngang hàng cùng kẻ cắp. Không bao giờ cả!

Bạn đang xúc phạm cả những khán giả đã mua vé để tới xem mình hát. Đồng tiền sạch sẽ họ bỏ ra được bạn trả lại bằng thứ âm nhạc đi ăn cắp về? Đặc biệt, nếu đó là một khán giả nước ngoài, tôi sợ họ sẽ shocked nếu biết rằng, thứ nghệ thuật mình thưởng thức là do ăn cắp được, còn người ca sĩ họ vừa vỗ tay kia lại là một gã ăn trộm trơ trẽn và dơ dáy.

Nhắc lại rằng, dù bạn có là thứ chuột bọ, tôi vẫn tôn trọng quyền được sống, quyền được mưu sinh của bạn. Chỉ cần một tin nhắn hay câu nói “Hãy cho phép mình hát bài bạn đã MUA ĐỘC QUYỀN, giờ này dịch bệnh tôi khổ quá”, ok tôi sẽ cho phép thôi. Nhưng, tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ cắp đáng kinh tởm - vừa ăn cắp, vừa thách thức người bị ăn cắp và dẫm đạp lên tự trọng của cả xã hội.

Nếu bạn không có lòng tự trọng, đứt mất dây thần kinh nhục và thiếu thốn tế bào liêm sỉ, đừng nghĩ rằng thế giới đều giống như mình. Ngưng ăn cắp & ngưng thách thức & ngưng trơ trẽn lại, bởi dù sao bạn cũng đang là “nghệ sĩ”. Đừng để khái niệm nghệ sĩ bị vấy bẩn thêm bởi những kẻ đốn mạt giống như mình.

Ps: "Bạn" là một cách xưng hô trong văn Việt, chứ cái thứ gớm ghiếc đó làm gì biết chữ nghĩa là gì,

Lộn cái bàn!"

Theo bài đăng có thể thấy rằng, Nathan Lee không hề cấm Cao Thái Sơn sử dụng hai ca khúc mình đã mua, vì dù sao ai cũng có quyền sống, quyền mưu sinh và dù sao thì khúc Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về cũng góp phần làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn. Tuy nhiên mọi chuyện phải có sự xin phép và đồng ý. Nathan Lee thể hiện sự bức xúc vì nam ca sĩ họ cao đã vừa 'ăn cắp' vừa 'la làng'. Đây là hành vi không tôn trọng chủ sở hữu của tác phẩm, cũng như toàn bộ khán giả có mặt tại đêm diễn.

Liên quan đến sự việc, mới đây, đại diện nhạc sĩ Khắc Việt - "cha đẻ" sáng tác hai ca khúc Bình Yên Nhé - Yêu Thương Quay Về đã có lời chia sẻ trực tiếp về vụ việc. Theo đó, người này khẳng định công ty đã ký hợp đồng và chuyển nhượng độc quyền hai ca khúc Bình Yên Nhé - Yêu Thương Quay Về cho Nathan Lee trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 13/6/2021. Đại diện nhạc sĩ Khắc Việt khẳng định: "Nathan Lee được quyền sử dụng 2 ca khúc trên trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoặc tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, thu âm, ghi hình và phát hành trên các nền tảng nhạc số, mạng xã hội và không có ca sĩ nào được phép thu âm, biểu diễn cũng như phát hành 2 ca khúc trên trong vòng 3 năm (kể từ ngày 13/6/2021 tới ngày 13/6/2024)".

Đứng trước bài đăng của Nathan Lee và sức ép dư luận, hiện phía ca sĩ Cao Thái Sơn chưa có phản hồi gì thêm về sự việc./.