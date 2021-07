Video: Dân mạng chia buồn với người đàn ông bị tử tù mắc COVID vào nhà xin uống nước, xem ti vi cùng

Theo VnEpress, chiều 15/7, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an các quận huyện phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang truy tìm tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận). Đối tượng bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015.

Ngay sau khi trốn trại được 3 ngày, An đã bị bắt và đưa về trại giam

Trong quá trình chạy trốn, kẻ tử tù đã ghé qua một nhà người dân để 'xin uống nước và xem ti vi cùng'.

Trưa 16/7, trao đổi với phóng viên, anh T. (38 tuổi, ngụ quận 10) đã kể về giây phút giáp mặt trò chuyện cùng tử tù vượt ngục mắc COVID-19 Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Anh T. cho biết, khoảng 22h20 ngày 13/7, anh này đang ở trong nhà thì nam thanh niên đi bộ mang theo 1 bọc đồ, áo quấn 1 cây dài như hung khí tới trước cửa nhà đường Hoà Hưng, quận 10. Do cửa nhà anh không đóng nên Tín ngồi trước nhà. Cả 2 trò chuyện một lúc rồi hỏi thăm qua lại.

Anh T. nói: "Nam thanh niên hỏi tôi đường đi chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Nhưng sau đó người này không đi. Tiếp đó, nam thanh niên hỏi nhà cửa ở đây như thế nào, tôi sống cùng ai…"

"May mà khu vực xung quanh nhà tôi có nhiều người qua lại, tôi dù sống một mình nhưng đã nói là ở cùng mấy người nên đối tượng không làm gì manh động. Do không biết là tử tù mắc COVID-19 vượt ngục nên tôi đã trò chuyện một hồi lâu, còn mời nước…" - anh T. bàng hoàng nhớ lại

Sau khi An đi khỏi, anh có ra ngoài xem thì thấy tên này đi về phía đường Cách Mạng Tháng 8.

Anh T. cũng chia sẻ, sau khi báo chí đăng tải tối 15/7, anh T. đã báo cho công an địa phương. Đồng thời, anh T. cũng đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 tại phường. Phường báo kết quả của anh là âm tính nhưng vẫn yêu cầu anh cách ly tại nhà.

Hiện đoạn video ghi lại cảnh kẻ từ thù ghé qua nhà anh T. đang thu hút được sự chú ý rất lớn. Phần lớn đều cảm thông, chia sẻ với anh vì giáp mặt với kẻ tử tù mà không hề hay biết. Một số người còn trêu trọc rằng: "Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".

Video kẻ tử tù ngang nhiên vào nhà dân