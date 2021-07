Vụ clip Mạnh Con 2k5 thẳng tay cầm gậy đánh người: Luật sư Hà lên tiếng!

Qua điều tra của cơ quan chức năng, “nam chính” ra tay tàn độc với người khác có tên Đào Tiến Mạnh, sinh năm 2005, trú tại Việt Trì (Phú Thọ). Nạn nhân là em Nguyễn Quốc T., sinh năm 2007, ở phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Được biết, sau vụ hành hung dã man vào chiều ngày 24/6, hiện em T. vẫn đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Clip nam sinh 2k5, Mạnh Con Phú Thọ đánh người dã man không thương tiếc.

Sau khi hành hung em T., Mạnh còn nhắn tin cho bạn bè và người yêu khoe "chiến tích", sẵn sàng chấp nhận đi từ 2 - 3 năm. Thậm chí, Mạnh ngang nhiên đăng tải dòng trạng thái thách thức dư luận.

Liên quan đến sự kiện giang hồ nhí Mạnh Con 16 tuổi, thay vì ‘bẻ gãy sừng trâu’ thì cu cậu lại đi đánh bạn. Nhiều người thắc mắc rằng cậu nhỏ tuổi như vậy thì có bị xử lý hay không, và nếu có thì xử lý như thế nào.

Trước những câu hỏi của người dân, Luật sư Trần Viết Hà - làm việc tại Công Ty Luật TNHH MTV Nam Sơn chia sẻ: "Vì cậu đã đủ 16 tuổi, căn cứ theo bộ Luật Hình sự, Điều 12: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cụ thể: Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

Với những hành vi như trong video, thì cậu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 bộ Luật Hình sự.

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng Có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm thì khung hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nhưng vì cu cậu mới 16 tuổi nên việc quyết định hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Theo đó nếu là tù có thời hạn thì việc quyết định hình phạt sẽ không quá ¾ mức hình phạt của điều luật quy định.

Ngoài ra với hành vi sử dụng gậy 3 khúc để tấn công người khác thì căn cứ theo Nghị định 167 sẽ bị xử phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.

Kết quả cuối cùng của vụ việc hãy chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng".

Những diễn biến mới nhất của vụ việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật./.