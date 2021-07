Xuất hiện clip người đàn ông đánh thẳng mặt Công an: Do bị nhắc nhở?

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh đa số người dân có ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng thì vẫn còn một số thành phần chống đối, thậm chí ra tay đánh trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Chiều ngày 13/7 tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), một clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông ‘dùng tay dùng chân’ với lực lượng chức năng đã gây bức xúc dư luận.

Vào thời điểm đó, Công an phường Tân Phước Khánh nhận được tin báo về hành vi gây rối của người đàn ông tên Đinh Văn Hiệp (48 tuổi) nên xuống tận nơi làm việc. Trong quá trình diễn ra sự việc, ông Hiệp đã không đeo khẩu trang nên đã được các chiến sĩ công an nhắc nhở.

Tuy nhiên thay vì chấp hành nghiêm chỉnh thì người đàn ông đã tỏ thái độ thách thức, rồi thậm chí còn vung tay đấm vào mặt Đại úy Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Công an phường Tân Phước Khánh và 1 bảo vệ dân phố. Đoạn clip dưới đây đã ghi lại một phần diễn biến sự việc này.

Trước hành vi chống đối công an, không tuân thủ 5k phòng, chống dịch COVID-19, ông Đinh Văn Hiệp cũng đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra vào chiều ngày hôm qua (14/7).

Lý do ông Hiệp có hành vi gây rối, thông tin trên tờ VietNamnet cho biết, trước đó vào trưa cùng ngày (13/7), ông Hiệp có tổ chức ăn nhậu với 3 người khác rồi phát sinh mâu thuẫn. Chứng kiến màn xô xát, người dân gần đó đã chạy tới can ngăn nhưng bị ông Hiệp chửi bới, đuổi đánh. Không thể can ngăn nên người dân đã gọi điện cho lực lượng chức năng tới giải quyết.