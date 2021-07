Chân dung kẻ tử tù mắc COVID-19 trốn trại gây xôn xao dư luận

Theo VnEpress, chiều 15/7, Công an TP HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an các quận huyện phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đang truy tìm tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận). Đối tượng bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản hồi tháng 9/2015.

Được biết, trong quá trình giam giữ, tử tù đã bỏ trốn. Quan trọng là trong các xét nghiệm trước đó, Nguyễn Kim An có kết quả dương tính với Covid-19. Tử tù bỏ trốn có dấu hiệu nhận dạng như sau: "Cao 1m63, tóc ngắn, da trắng, chân đi khập khiễng do bị chấn thương, có vết hằn ở chân và dương tính với Covid-19", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, đến 1h sáng nay (16/7), kẻ tử tù đã bị bắt. "An bị bắt lúc 1h hôm nay, không chống cự, anh em cảnh sát an toàn. Hắn đã được đưa về Chí Hoà", nguồn tin nói với VnExpress.

Nhớ lại vụ án gây phẫn nộ dư luận năm 2014, Nguyễn Kim An chính là hung thủ từng ra tay dã man để giết bạn học, cướp tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông.

Nguyễn Kim An và anh L.V. Đ. (SN 1996) học cùng lớp tại trường trung cấp nghề ở TP HCM. Tối ngày 25/2/2014, do có âm mưu cướp xe máy của bạn, An mua một vỉ thuốc an thần rồi hẹn anh Đ. đi uống nước tại quán cà phê gần bùng binh Cây Gõ (quận 6, TP HCM). Liều không đủ mạnh, cộng thêm nạn nhân thấy khó uống nên nhổ ra, âm mưu bất thành.

Chưa từ bỏ, đến tối 26/2/2014, An lại hẹn bạn đến nhà mình ở quận Tân Bình chơi, sau đó đưa cho nạn nhân chai nước ngọt có pha thuốc an thần hắn mua tới 1,4 triệu đồng. Một lúc sau nạn nhân lên cơn co giật. Hắn nhanh chóng kẹp cổ bạn cho đến khi bất động. Nghĩ Đ. đã chết, hắn trói Đ., cho vào bao tải, mang đến cầu Phú Mỹ (quận 7) ném xuống sông Sài Gòn.

Giữ lại điện thoại của Đ, An lấy gọi điện cho mẹ nạn nhân và bịa chuyện bạn bị bắt cóc đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Xe của nạn nhân được gửi ở bãi đỗ xe gần nhà.

Không chỉ vậy, kẻ tử tù liên tục mua sim rác và gọi điện cho mẹ nạn nhân không được báo công an, nói Đ. đã đi xa, không về nhà nữa.

Ngày 4/3/2014, người dân thấy thi thể nạn nhân tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Đối tượng Nguyễn Kim An bị bắt ngay sau đó. Ngày 21/9/2015, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An phạm tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM ngày 06/7 cho biết ổ dịch ở trại tạm giam Chí Hòa (Quận 10, TP.HCM) có 81 trường hợp xác định mắc COVID-19.

Sở Y tế TP.HCM nêu cụ thể, vào ngày 27/6, ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện làm tại trại giam Chí Hòa khi đi khám tầm soát tại Bệnh viện quận Bình Thạnh.

Đến ngày 28/6, Công an TP.HCM đã yêu cầu tầm soát nhanh tất cả cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của đơn vị này, phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên trại giam và 36 phạm nhân dương tính. Ca ghi nhận mới nhất là ngày 05/07.