Tối 29/7, người dùng mạng xã hội xôn xao với thông tin “giang hồ mõm” Dương Minh Tuyền bị bắt vì sử dụng trái phép chất ma túy. Đi kèm với đó là nhiều hình ảnh được chụp tại hiện trường cho thấy rằng anh cùng nhiều người đang có hành vi vi phạm pháp luật.

Được biết, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Công an TP Ninh Bình kiểm tra quán karaoke Phantom tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, do Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, người địa phương) làm chủ. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 2,6 gram ketamine cùng 0,475 gram ma túy dạng kẹo. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 11 trong số 13 người tụ tập tại phòng hát dương tính với chất cấm.

Tại cơ quan công an, những người này khai đã đặt mua 10 viên ma túy dạng kẹo và một túi ketamine với giá 14 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhóm.

Được biết, bên cạnh Dương Minh Tuyền, có 12 người khác cũng bị bắt với tội danh tương tự.

Hiện công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Dương Minh Tuyền (35 tuổi, ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) thường được biết đến với biệt danh “thánh chửi”. Bởi lẽ, Tuyền thường xuyên đăng tải video clip chửi bới, thóa mạ người khác. Mỗi khi chứng kiến một việc không vừa ý, anh lập tức quay clip chửi bới tục tĩu, sau đó đăng tải lên các nền tảng YouTube hoặc Facebook. Đáng nói, mỗi video đều thu hút hàng triệu lượt xem và có hàng ngàn lượt thích, bình luận đến từ hầu hết khán giả là các bạn trẻ tuổi như thanh niên, học sinh.

Dương Minh Tuyền được biết là có quan hệ mật thiết với các "giang hồ mạng" nổi tiếng khác như Huấn Hoa hồng, Khá Bảnh. Ngoài ra, anh còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp chung với các ca sĩ và người nổi tiếng.

Đầu tháng 4/2019, kênh video của Dương Minh Tuyền bị YouTube hạ xuống do vi phạm nghiêm trọng chính sách. Tuy nhiên, gần một tháng sau, người này đã mở kênh mới.

Bản thân "giang hồ mõm" cũng mang trong mình nhiều tiền án, tiền sự. Giữa tháng 10/2016, Dương Minh Tuyền bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Một tháng sau, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Tuyền về tội Hủy hoại tài sản.

Ngày 18/4/2017, TAND TP Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền 32 tháng tù về các tội danh nêu trên.