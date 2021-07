Clip Mạnh Con 2k5 đánh bạn dã man: Công an xác nhận không chỉ có một người tham gia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đang tạm giữ Đào Tiến Mạnh (tên facebook là Mạnh Con) (16 tuổi, ở TP Việt Trì) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, chiều 24/6, Mạnh cùng nhóm bạn gặp N.Q.T. (14 tuổi) ở khu vực tổ 29, phường Tiên Cát, TP Việt Trì. Tại đây, M. dùng gậy kim loại vụt nhiều nhát vào người T., đá vào đầu và mặt của nạn nhân. Chịu đòn đau, T. chỉ có thể nằm ôm đầu chịu đựng mà không thể phản kháng.

Sau vụ ẩu đả, cháu T. bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Một ngày sau, bố của T. trình báo Công an TP Việt Trì về việc con trai bị đánh hội đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/6/2021, cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã tiếp nhận đơn tố cáo của anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1980, trú tại tổ 16, phố Đoàn Kết, phương Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai anh là cháu Nguyễn Quốc T. bị một số đối tượng hành hung gây thương tích.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì xác nhận: Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021, tại khu vực đường bê tông gần Trường THCS Tiên Cát (tổ 29, phố Tiền Phong, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Đào Tiến Mạnh (SN 2005, trú tại khu Lăng Cẩm, phường Gia Cẩm) đã dùng gậy kim loại vụt liên tục vào người cháu Nguyễn Quốc T.

Ngoài ra, còn có Nguyễn Thanh Phúc (sinh ngày 29/3/2007, trú tại tổ 4, phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì); Trần Hoàng Quân (sinh ngày 24/8/2008, trú tại tổ 4, phố Tân An, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì) và Tạ Ngọc Bảo Lâm (sinh ngày 02/6/2007, trú tại tổ 35, phố Thi Đua, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì) đã dùng tay, chân đánh cháu T.

Hậu quả, nạn nhân 14 tuổi bị thương tích phải nhập viện. Toàn bộ vụ việc được một người quay clip, đăng tải lên mạng xã hội. Trong đoạn clip cũng có thể thấy, mặc dù người dân ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không có ai can ngăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì đã xác minh, triệu tập những người liên quan, thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường để xử lý những người vi phạm theo quy định.