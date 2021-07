Clip: Thót tim khoảnh khắc xe container húc văng người đi xe máy sang đường ẩu

Rạng sáng ngày 16/7, trên Quốc lộ 5, đoạn chân Lai Vu thuộc địa bàn Kim Thành – TP Hải Dương, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Toàn bộ quá trình đã được camera xe container phía sau ghi lại.

Theo như đoạn clip được ghi lại, trên đường phố khá vắng người. Do trời tối, chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đã đâm vào đuôi chiếc xe tải gặp sự cố không có đèn cảnh báo, sau đó người đàn ông đi xe máy ngã ra đường bắn vào bánh xe Container đang chạy ở làn trong. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông bắn ra khỏi xe, bị thương rất nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra một tài xế xe ô tô 5 chỗ đã đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu. chiếc xe Container sau khi vụ việc xảy ra đã rời khỏi hiện trường.

Your browser does not support HTML5 video.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ