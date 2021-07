Thuận Kiều Plaza và top 5 địa điểm rùng rợn có thật tại Sài Gòn

1. Chung cư 727 - Trần Hưng Đạo

Tòa chung cư cao cấp này từng có tên là Bulding President, được mệnh danh là chung cư triệu đô cao nhất Sài Gòn và chỉ dành riêng cho những tướng xá, sỹ quan cao cấp vào thời 1960 nhưng nay thì nơi đây đã biến thành một tòa nhà mục nát, hôi hám và đầy rác thải.

Theo người xưa kể lại, tòa nhà thuộc sở hữu của một đại gia rất giàu có. Theo bản thiết kế, tòa nhà có 13 tầng, 3 tòa và 530 phòng. Do con số 13 được coi là không may mắn nên nhiều người khuyên can vị đại gia không nên xây 13 tầng. Tuy nhiên ông đã bỏ ngoài tai mọi người khuyên can và vẫn giữ nguyên số tầng.

Khi chuẩn bị hoàn thiện, nhiều tai nạn chết người đã xảy ra khiến tầng 13 không thể hoàn thành. Chủ nhân khách sạn đã phải thuê thầy cúng về hóa giải, thậm chí có tin đồn người ta đã cho chôn xác 4 trinh nữ mua từ bệnh viện để trấn yểm 4 hướng. Về sau, ngày càng nhiều chuyện ma quỷ được đồn đại.

Sau đó ít lâu, tòa nhà trở thành tụ điểm quán bar, nhà hàng cho lính Mỹ. Đến ngày giải phóng, khu khách sạn đồ sộ chuyển thành nhà ở cho cán bộ nhà nước nhưng tầng 12 thì không được sử dụng còn tầng 13 thì bỏ hoang vĩnh viễn.

Theo lời những người dân sống ở đây, vào ban đêm họ thường nghe thấy tiếng bước chân trên nền đất cùng hình ảnh đoàn quân duyệt binh, số khác lại thấy một người đàn ông tóc vàng dắt tay cô gái người Việt.

Do những lời đồn nên chung cư bị bỏ hoang, xuống cấp, trở nên cũ kỹ, âm u. Nhiều khu bị bỏ hoang lâu ngày nên xộc lên mùi ẩm mốc, xác động vật cùng không khí lạnh lẽo do ít ánh sáng và thiếu hơi người, khiến ít người dám bén bảng tới. Tuy nhiên, chính sự u ám này của tòa nhà lại nhà nơi được một số người yêu thích chụp ảnh tìm tới để sáng tác nghệ thuật.

2. Thuận Kiều Plaza

Theo báo VietNamNet, anh Huy Lực (một taxi ở quận 5) cho biết ở tòa tháp này có “nhiều oan hồn lắm”. Anh tỏ ra vẻ thần bí và tiết lộ bản thân cũng từng là nạn nhân của những “oan hồn” tại đây:

“Tôi nhớ rất rõ, đó là vào dịp Tết Trung thu cách đây 2 năm, khi tôi đang nằm trên xe thiu thiu ngủ vì không có khách thì nhận được cuộc điện thoại của một vị khách nữ gọi đến đón ở Thuận Kiều Plaza. Qua giọng nói, tôi đoán chừng cô còn trẻ. Vì vội vàng, tôi cứ nghĩ đó là khách quen nhưng khi đến nơi thì không thấy bóng dáng ai. Lúc này nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h đêm, 3 tòa tháp lừng lững mà chỉ còn có vài ánh đèn leo lét, tôi bất chợt thấy cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Trấn an mình, tôi gọi lại số điện thoại kia thì chỉ nghe tiếng thở khò khè. Tôi hoảng hồn đánh rớt luôn điện thoại”.

Thuận Kiều Plaza cũ

Sau khi gặp phải tình huống ghê rợn trên thì sáng ngày hôm sau, anh Lực lục tìm lại số điện thoại nhưng nó bỗng dưng “bốc hơi”. “Tôi kể chuyện này lại cho mọi người thì ai cũng bảo đích thị là “oan hồn” cô gái chết trẻ năm xưa. Theo đó năm 2005, một đôi tình nhân vào nhà hàng để ăn uống, không hiểu hận bạn gái chuyện gì mà chàng trai này rút súng bắn chết người yêu mình tại chỗ. Có lẽ, cô ấy chết oan nên “vong hồn” vẫn chưa được siêu thoát mà còn lởn vởn trong tòa nhà này để chọc phá mọi người”, anh Lực sợ hãi kể lại.

Khi nhóm phóng viên đi khám phá tòa tháp thì bất ngờ có một thanh niên bất ngờ vỗ vai, cảnh báo: “Con gái mà đi đâu lên nơi hoang vắng này không sợ nguy hiểm à? Cái thang máy này có “ma quỷ” đấy, người ta thường nghe tiếng “ma quỷ” khóc than, réo gọi nhau trong đêm nên mới cắm nhang nhiều như vậy, giờ họ chuyển đi hết rồi, không còn ai đâu, các cô xuống đi”.

Đã qua 15 năm nhưng ngày nay những gì người ta nhìn thấy ở Thuận Kiều Plaza chỉ là sự lạnh lẽo, u ám mà khó ai có thể giải thích được. Tin đồn thực hư đến đâu thì chưa rõ, nhưng cảm giác lạnh sống lưng khi bước chân vào nơi đây thì không ai có thể chối bỏ được.

3. Chuyện có thật về "12 hũ cốt"

Tại Sài Gòn, nằm gần cầu Ông Sập ở khu vực quận 7, quận 8 và Huyện Bình Chánh, “12 hũ cốt” vốn là một cái miếu thờ với các hũ cốt của những người chết oan do tai nạn giao thông nhưng không có nhân thân nên được gửi vào đó. Tương truyền nếu ai đến đây nhưng không vào thắp nhang khấn vái những vong hồn chết oan sẽ phải gặp xiu xẻo.

Địa điểm này toát lên vẻ u ám, nhưng lại thách thức những nhóm bạn trẻ liều lĩnh thích tụ tập đi vào ban đêm vào “khám phá”. Và hậu quả là những người đã từng vào đều gặp phải chuyện xui như mất đồ, taii nạn, hay thậm chí có khả năng ‘nhìn thấy ma’ mà không ai có thể lý giải được.

4. Ngôi nhà ma ở phú mỹ hưng

Tại Sài Gòn, cuối khu đô thị Phú Mỹ Hưng có một căn nhà xây dở dang khá kì bí. Tất cả các lối ra đều được xây gạch lấp kín lại, như muốn tất cả lại và không cho nó thoát ra.

Nhiều người kể lại rằng, trong quá trình xây dựng, một thợ hồ đã vào đây ngủ tạm nhưng đến sáng hôm sau lại được phát hiện đã chết. Con trai người thợ hồ đã đến nhận xác cha mình, do quãng đường khá xa nên đã ngủ tạm lại một đêm. Ngay hôm sau người ta phát hiện ra anh đã chết không lý do. Nhiều người đi ngang đây cũng xác nhận từng thấy những bóng trắng bí hiểm lượn lờ. Căn nhà này cho đến nay vẫn được bỏ dở không xây dựng gì thêm…

5. Câu chuyện hồn ma nhà họ Hứa

Câu chuyện này khá nổi tiếng ở TP HCM bởi ngày nay, tư gia của nhà họ Hứa đã trở thành Viện bảo tàng mỹ thuật TP HCM nằm ngay ở trung tâm quận 1. Dinh thự có 99 cửa, là một trong những công trình có kiến trúc đẹp nhất Sài Gòn xưa và nay.

Đây là ngôi nhà của đại gia Hứa Bổn Hỏa, từ trước 1975 đã có rất nhiều lời đồn đại cho rằng ngôi nhà này rất bí hiểm. Theo lời kể truyền miệng, đại gia có một cô con gái vô cùng xinh đẹp tên là Hứa Tiểu Lan. Bỗng một ngày cô mất tích bí ẩn và không còn ai nghe được bất cứ thông tin gì về người con gái ấy nữa. Nhưng những đêm khuya thanh vắng, từ trong toà nhà vẳng ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Người làm lại nhìn thấy bóng cô chủ mặc đầm ngủ trắng lướt nhanh qua các dãy hành lang càng khiến người ta khiếp sợ tòa nhà này.

Căn biệt thự trước đây giờ đã trở thành Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Ảnh: Mr True

Sau nhiều ngày không thể tìm được con gái, ông Hứa đã đăng cáo phó về việc cô qua đời. Nhiều người không tin và đã cả gan đào huyệt, quả nhiên không thấy hài cốt trong đó. Sau này, có thông tin cho rằng, Tiểu Lan mắc bệnh phong, vô phương cứu chữa. Ông Hứa đành phải nhốt con mình trong căn phòng kín. Từ một cô gái xinh đẹp, nay dung nhan tàn tạ vì phong cùi, Tiểu Lan trở nên điên loạn, hay gào thét thảm thiết trong đêm.

Ngày nay, những người làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho biết chưa từng thấy chuyện bí ẩn nào. “Chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại từ những lời đồn đại, ly kỳ lắm, nhưng tôi nghĩ không có thật. Cảm giác nơi đây rất ấm cúng, bình yên. Bao thế hệ từ sau năm 1975 làm việc ở đây, chưa ai kể rằng họ thấy có ma bao giờ”, một hướng dẫn viên tâm sự.