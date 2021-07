Vụ xử phạt cô gái đưa mèo đi chữa bệnh: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An lên tiếng

Chiều ngày 13/7, dân mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh 2 bạn trẻ chở mèo đang rất yếu đi khám nhưng bị các đồng chí công an chặn lại.

Theo clip, 2 bạn mong muốn qua chốt, đưa mèo tới cơ sở thú y vì 'gấp lắm rồi'. Nhưng vì không có giấy tờ hợp lệ, 2 bạn không được qua và phải làm việc với cơ quan chức năng. Người quay video - cũng là người trong lực lượng giữ chốt - khẳng định: “Thực hiện chỉ thị của Chính phủ, công văn của chủ tịch UBND tỉnh Long An, thực hiện sự giãn cách, ra đường phải có lý do, và có giấy tờ hợp lệ”.

Đoạn clip được đăng tải lên Tiktok, sau đó lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội. Đa số người trẻ, nhất là cộng đồng yêu động vật thắc mắc rằng các cơ sở thú y có được mở cửa và nhận khám chữa bệnh theo đúng Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch COVID-19 hay không?.

Hiện nay chính chủ đã xác nhận mèo cưng đã không qua khỏi.

Trước những luồng thông tin trái chiều, ông Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Long An chia sẻ với Thanh Niên: "Có nghe rồi, nhưng chưa có xem". Theo ông Luân: "Định nghĩa dịch vụ thiết yếu là không có liệt kê ra tất cả. Chỉ liệt kê ra một số như: lương thực, thực phẩm, thuốc men, cơ sở sản xuất... Trong đó không có ghi thú y trong đó. Trong văn bản Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ cũng như của tỉnh Long An không có ghi cái dịch vụ chăm sóc thú vật. Thế nên có thể hiểu là dịch vụ này không thể hoạt động".

Chia sẻ thêm, ông Luân nói: "Hai người trẻ ấy trình bày là đưa mèo đi chữa bệnh đến cơ sở thú y để khám chữa bệnh. Nhưng vấn đề là họ đi trên đường như vậy thôi chứ địa điểm mà họ định tới có khi không mở cửa. Mà thật sự ở Long An cũng không có mấy điểm dịch vụ thú y chăm sóc chó mèo. Tôi thấy đóng cửa hết".

Trong khi đó, ông Dương Minh Phí, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Long An cho biết: "Dịch vụ thú y là bình thường chứ đâu phải thiết yếu. Dịch vụ này không nằm trong danh mục thiết yếu".

Cũng theo ông Phí: "Trong lúc 'dầu sôi lửa bỏng' mà đưa mèo đi chữa bệnh như thế là không cần thiết. Dịch vụ thú y cũng bị cấm đi theo Chỉ thị 16. Phòng mạch đăng ký thú y cũng ngừng hoạt động".

Hiện video trên vẫn đang nhận được rất nhiều luồng ý kiến.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là đã có nhiều ca bệnh lây nhiễm trong các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp...Trước tình hình trên, tỉnh Long An đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc kể từ 00 giờ ngày 08/7/2021; các địa phương còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.