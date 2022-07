Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị réo tên trong vụ nghệ sĩ Việt Nam hiếp dâm cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha

Sáng 1/7, hàng loạt fanpage lớn ở Việt Nam chia sẻ bài viết từ báo nước ngoài: Hai nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi. Ngay lập tức, netizen Việt xôn xao khi một người là nhạc sĩ nổi tiếng 42 tuổi, một người là diễn viên 37 tuổi, từng tham gia nhiều dự án phim lớn.

Trang báo đưa tin, cô gái người Anh, 17 tuổi, bị "cưỡnng hiếp ở Majorca bởi một diễn viên" nổi tiếng "và một nhạc sĩ, người đã bắt cô tắm rửa để rửa sạch bằng chứng sau khi tấn công tình dục trong khách sạn của họ"

Một thiếu nữ người Anh được cho là đã bị cưỡnng hiếp trên hòn đảo nghỉ mát ở Majorca bởi hai người đàn ông được mô tả là 'một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam'.

Cô gái 17 tuổi khai với cảnh sát rằng vụ tấn công tình dục diễn ra tại một khách sạn ở Andratx, phía tây nam của hòn đảo vào cuối tuần trước sau khi cô gặp các nghệ sĩ ở một nhà hàng gần đó và bắt đầu giao lưu với họ.

Dù thông tin hai nghệ sĩ được giấu kín, thế nhưng cư dân mạng liên tục réo tên Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bởi những điểm "trùng hợp" lạ lùng.

Độ tuổi của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng

Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, năm nay vừa đúng 42 tuổi. Hồng Đăng sinh năm 1984, đúng 32 tuổi. Trùng hợp cả 2 người đều trùng tuổi với hai nghệ sĩ bị cáo buộc

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đang ở Tây Ban Nha

Hình ảnh Diễn viên Hồng Đăng (37 tuổi) cùng Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (42 tuổi) đang tận hưởng chuyến du lịch Châu Âu trong đó có chu du đến Tây Ban Nha để xả stress.

Được biết, cả hai có chuyến lưu diễn ở nhiều nước Châu Âu. Sau những ngày đi diễn, nam diễn viên 37 tuổi và nam nhạc sĩ 42 tuổi rủ nhau đi tập thể thao, đánh golf. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip khoe mình cùng nhóm bạn, trong đó có Hồng Đăng cùng đi chơi golf với dòng trạng thái: 'Bắt eagle đầu tiên trong đời. Sướng nhất lại là sân ở nước ngoài (đảo Mallorca hay còn gọi là Majorca ở Tây ban Nha)'.

Hồng Đăng bị mất điện thoại

Trong chuyến công tác, cả 2 đã bất ngờ gặp sự cố khi Hồng Đăng bị mất điện thoại. Ngay sau đó nam diễn viên Thương ngày nắng về đã dùng nick mới để liên lạc với bà xã. Bản thân vợ Hồng Đăng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi có người lạ nhắn tin hóa ra lại chính là chồng.

Hồng Đăng báo tin cho bà xã sau khi bị mất điện thoại

'Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại... lần thứ N... Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thui may bố tướng nhà em sắp về rồi hi hi', vợ Hồng Đăng chia sẻ.

Gia đình Hồng Đăng

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Riêng phía Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn giữ thái độ im lặng trước vụ việc.