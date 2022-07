Xôn xao đoạn clip 'biến căng Thanh Hoá', nạn nhân bị chém rời bàn tay

Mới đây, trên hàng loạt trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải bài viết với nội dung: "Biến căng Thanh Hoá", "Đoạn clip hot nhất Thanh Hoá lúc này", "Vụ việc căng thẳng nhất Thanh Hoá",...

Đoạn clip được camera trong quán ghi lại

Theo những gì camera ghi lại, trong quán cắt tóc đang có 3 người đàn ông ngồi thì một người đàn ông với hung khí dài trên tay hùng hồ xông vào, chém thẳng vào nạn nhân đang ngồi. Do cầm hung khí dài, lại manh động, những người trong quán không dám can ngăn. Chém được 2 phát trúng người, nạn nhân vội vàng chạy ra ngoài cầu cứu người dân.

Bàn tay được cho là của nạn nhân tại hiện trường

Tại hiện trường là ảnh một bàn tay đầy máu, được cho là của nạn nhân.

Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản tỏ rõ sự bất bình với hành động của hung thủ, đồng thời lo lắng cho tính mạng nạn nhân.

- "Sợ quá, không biết nạn nhân có bị sao không"

- "Nghe đâu do mâu thuẫn bố chồng - con rể, bố mang dao đến chém con trai. Không biết thực hư thế nào".

- "Khiếp, rơi cả bàn tay thế kia, mong rằng nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tính mạng".

- "Dạo này ở Thanh Hoá nhiều biến căng quá. Mong rằng mọi vụ mâu thuẫn đều có thể được giải quyết bằng cái đầu lạnh".

Hiện vụ việc đang được lực lương điều tra, làm rõ.

Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật./.