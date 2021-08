Alberto Cruz, nghi phạm dìm chết người Việt Nam tại Osaka Nhật Bản: Yêu con gái, thích nói đạo lý

Ngày 2/8, dư luận Việt Nam rúng động trước thông tin một du học sinh Hải Phòng bị giết dã man tại Nhật Bản. Đáng nói, toàn bộ quá trình giết người diễn ra trước đông đảo người dân quanh đó, đặc biệt là có cả người Việt nhưng không ai cứu giúp nạn nhân xấu số. Kết quả, nam thanh niên đã được xác định tử vong do đuối nước.

Sau 3 ngày điều tra, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ được nghi phạm dìm chết người Việt Nam tại Osaka Nhật Bản. Hắn ta tên Cruz Caberera Birian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Dominica, hiện không có việc làm ổn định.

Ngay sau khi bị bắt, cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng tìm được ra facebook được cho là của nghi phạm.

Theo đó, Alberto Cruz tỏ ra là người yêu công việc, yêu con gái và... thích nói đạo lý.

Trong một bài đăng mới nhất, anh đã đăng tải bức ảnh tự chụp cùng lời chú thích: "Họ sẽ chỉ trích bạn về con người bạn, vì những gì bạn không phải và vì những gì họ nghĩ về bạn".

Nghi phạm dìm chết người Việt Nam tại Osaka Nhật Bản thường xuyên cập nhật ảnh của con gái mình lên trang cá nhân, gọi con gái là 'tình yêu', luôn mong nhiều điều tốt đẹp nhất cho con.

Ngoài ra, hắn thường xuyên đăng tải video, livestream công việc, mặc dù cảnh sát Nhật Bản cho rằng Alberto Cruz đang thất nghiệp.

Những châm ngôn sống, câu nói triết lý thường được sử dụng đi kèm với ảnh của nghi phạm.

Hiện tại, trang cá nhân của nghi phạm dìm chết người Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đang chịu sự 'tổng tấn công' đến từ cư dân mạng Việt Nam. Mỗi bài đăng của hắn đều nhận về hàng chục nghìn lượt phẫn nộ và bình luận. Trong bài đăng mới nhất, đã có hơn 97 nghìn lượt bày tỏ phẫn nộ cho bức ảnh, cũng như cho những tội ác mà hắn đã gây ra cho nạn nhân.