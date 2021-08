Sau 3 ngày kể từ cái chết thương tâm của nạn nhân xấu số tại Osaka, Nhật Bản, hôm nay, ngày 5/8, tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với cảnh sát tại Osaka và thông báo đã tìm được nghi phạm dìm chết nam sinh Hải Phòng.



Theo đó, nghi phạm có tên Cruz Caberera Birian Alberto, 26 tuổi, quốc tịch Dominica, hiện không có công ăn việc làm ổn định.

Chân dung nghi phạm dìm chết nam sinh Hải Phòng

Vào tối ngày 2/8, Alberto cùng nạn nhân đã cùng nhau uống rượu rất vui vẻ ven kênh Dotonbori tại Ebashi, Minami, Osaka. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Alberto đã hành hung nạn nhân bất tỉnh, bế nạn nhân qua thành cầu và dùng hết sức đạp xuống sông khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khiến quá trình tìm kiếm của cảnh sát Nhật Bản gặp trở ngại. Khi bị bắt giam, hắn sử dụng quyền im lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi gì liên quan đến vụ án cho đến khi gặp luật sư cá nhân. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.

Ngay sau khi có thông tin về nghi phạm dìm chết nam sinh Hải Phòng, cộng đồng mạng Việt Nam chỉ mất vài giây để tìm ra facebook hung thủ và 'tổng tấn công' người này. Trong mỗi bài đăng, Alberto nhận về hàng chục nghìn sự phẫn nộ, chủ yếu đến từ các tài khoản Việt Nam.

Đáng nói, cộng đồng mạng Việt Nam không chỉ yêu cầu bắt được hung thủ về quy án, mà còn yêu cầu phía cảnh sát nhanh chóng tìm ra chân dung kẻ máu lạnh, thấy người chết không cứu còn livestream cười cợt với lời lẽ man rợ: "Đúng rồi", "Đạp nó xuống đi",...

Nhớ lại vụ án, cảnh sát Nhật Bản kết luận, em T.T.Đ.A tử vong do đuối nước. Nếu lúc đó những người có mặt tại hiện trường cứu em thay vì livestream, quay video câu like, câu view thì có lẽ đã không xảy ra kết cục buồn như vậy.