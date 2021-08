Mới đây, cộng đồng mạng rầm rộ chia sẻ đoạn video dài khoảng gần 2 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao chém liên tiếp vào cô gái.

Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều qua (6/8), tại nhà nghỉ Chiều Tím, thuộc địa bàn huyện huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Những người chia sẻ đoạn video cho biết, do mâu thuẫn tình cảm, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã cầm dao tông chém liên tiếp vào người phụ nữ.

Mặc dù người phụ nữ liên tục phản kháng, dùng chân đạp vào hung thủ, ra sức giãy giụa nhưng không thể chống đỡ lại sức của một người đàn ông, lại đang cầm hung khí trên tay. Sau khi chém trúng nạn nhân, hung thủ máu lạnh tiếp tục chém thêm nhiều nhát trước khi dừng tay.

Bỏ mặc nạn nhân giữa vũng máu, hung thủ đã giấu con dao vào hòn non bỏ ở ngoài sân, ngỡ tưởng sẽ không ai biết việc hắn vừa làm, nhưng không ngờ chiếc camera đã ghi lại được toàn cảnh.

Sau vụ việc, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người.

Hiện cơ quan huyện Kim Sơn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc./.