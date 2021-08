Thông tin ca sĩ Phi Nhung nhập viện do dương tính với covid-19 vào sáng nay (ngày 27/8) đã làm cả showbiz xôn xao. Theo đó, phía quản lý của nữ ca sĩ đã có chia sẻ đầu tiên về bệnh tình của cô. Do bệnh tình chuyện nặng, Phi Nhung hiện đã được chuyển từ bệnh viện Gia An 115 sang điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trên trang web hệ thống quản lý người cách ly và người nhiễm Covid-19 tại TP.HCM cũng cập nhật thông tin bệnh nhân Phạm Phi Nhung (tên đầy đủ của ca sĩ Phi Nhung), sinh năm 1970 và có địa chỉ nhà tại Quận Bình Thạnh đã được điều trị tại 2 bệnh viện.

Sau khi nghe tin Phi Nhung dương tính với covid-19, rất nhiều nghệ sĩ trong nghề đã bày tỏ sự lo lắng, đồng thời gửi lời chúc bình an tới giọng gia "Bông điên điển".





Về phía khán giả, hàng trăm bài viết có liên quan đã được đăng tải trong 1 buổi sáng, kèm với những lời chúc, lời động viên cho thấy mức độ phủ sóng và sự quan tâm của khán giả dành cho nữ danh ca nhiều tới mức nào.

Hầu hết đều là lời chúc "mong chị bình an, vượt qua bệnh tật", "chúc chị sớm bình phục".

Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít bình luận ác ý, cố tình nhắc tới drama với con trai nuôi Hồ Văn Cường trước đó để buông lời cay nghiệt: "Vào đừng thở oxy. Thở lại mang nhục và thân thể đấy. À mà sống khỏe về giả tiền cho Cường".