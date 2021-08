Động thái của mẹ nuôi K- ICM giữa lúc Jack bị phốt 'bắt cá hai tay', có con rồi chối bỏ trách nhiệm

Đêm 7/8, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ bài đăng của tài khoản T.T. tố nam ca sĩ Jack bắt cá nhiều tay, làm bạn gái có bầu nhưng chối bỏ trách nhiệm.

Theo đó, T.V khẳng định cô và Jack đã có mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, Jack lại hẹn hò với Thiên An (nữ chính trong MV Sóng Gió). T.V. nói rằng cô tình cờ biết được số điện thoại của Thiên An, từ đây, nhiều bí mật đã bị cô phát hiện.

Trên trang cá nhân, T.V bày tỏ: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị an mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q và quen Jack vào mùng 4 tết âm lịch, tức ngày 15/2/2020. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q".

Hiện tài khoản T.V. đã bị khóa, toàn bộ bài đăng có liên quan đã 'không cánh mà bay' hết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã chụp lại được và lan truyền mạnh mẽ.

Giữa ồn ào của Jack, dân mạng bất ngờ đổ dồn sự chú ý về K-ICM và người mẹ nuôi Tạ Hà. Bởi lẽ trước đó, Jack và K-ICM đã từng là cặp đôi khuấy đảo showbiz Việt. Những tác phẩm mà 2 anh chàng hợp tác như "Hồng nhan", "Bạc phận", "Sóng gió",... đều đứng đầu trong các bảng xếp hạng âm nhạc một thời gian dài, lập kỷ lục về thời gian được 100 triệu view.

Nhớ lại khoảng 1 năm trước đây, nhiều tin đồn tố công ty K-ICM lợi dụng, bóc lột sức lao động của Jack, khiến anh chàng này đi viện mà 'không có một xu dính túi', không có hợp đồng rõ ràng,... Trước sức ép dư luận, bà Tạ Hà, mẹ nuôi kiêm quản lý của Jack và K-ICM đã chính thức lên tiếng. Bà khẳng định sau những ồn ào vừa qua, Jack và K-ICM không thể đồng hành trong các dự án nghệ thuật ở tương lai. Mẹ nuôi của K-ICM cho biết: "Sau một tháng dư luận đã được cung cấp nhiều chiều thông tin khác nhau. Cá nhân tôi, với cương vị là người đồng hành cùng hai bạn trẻ từ lúc bắt đầu sự nghiệp, xin phép được lên tiếng đúng với trách nhiệm của mình: Jack và K-ICM khó có thể đi chung một con đường được nữa".

Sau khi 'đường ai nấy đi', cả 2 đã đều có hướng đi riêng, dường như không còn nhắc điều gì về nhau.

Vậy mà đêm nay, trước một scandal chưa rõ thực hư của 'gà cũ', mẹ nuôi K-ICM đã đăng tải một dòng trạng thái nửa kín nửa mở: "Phúc đức tại mẫu".

Chưa rõ là dòng trạng thái này có ám chỉ về Jack hay không, nhưng bà Tạ Hà đã ngay lập tức khóa bình luận dưới bài đăng, có lẽ để tránh những sự tranh luận không cần thiết.

Theo thông tin mới nhất, 'phốt tố Jack bắt cá 2 tay', 'có con rồi chối bỏ trách nhiệm' đã có từ năm ngoái. Tuy nhiên không hiểu sao lại bị 'đào lại' và phát tán rộng rãi.

Hiện sự việc vẫn nhận về nhiều sự tranh cãi của cộng đồng mạng.