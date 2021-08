Tối qua, một đoạn clip ghi lại cảnh giết người dã man ngay trước mắt nhiều người tại Nhật Bản đã dây rúng động dư luận. Theo báo Nhật Bản, vào khoảng 8h20 phút tối ngày 2/8, tại Ebisubashi, Shinsaibashisuji 2, Chou-ku, Osaka, lực lượng 110 địa phương nhận tin cấp báo rằng: “Có một người đàn ông nước ngoài bị chết đuối trên sông”.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường vớt và cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết vụ việc đang được điều tra như một vụ án giết người. Nhưng theo những người chứng kiến thì nạn nhân là một người Châu Á và hung thủ cũng là một người nước ngoài.

Theo một số nguồn tin, một thanh niên có quốc tịch Nepan được cho kẻ đã tấn công anh chàng này và đẩy anh xuống sông. Sau khi gây án, thanh niên này đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện sở Cảnh sát tỉnh Osaka đã bắt đầu điều tra về nghi án giết người.

Được biết địa điểm xảy ra vụ án thương tâm nằm ngay trung tâm thành phố Minami, khu vực tập trung nhiều bạn trẻ.

Theo VOV, nam thanh niên tử vong là công dân Việt Nam và là du học sinh đã học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya, hiện đang xin visa tạm trú từng tháng một. Tuy nhiên, hiện phía Cảnh sát Nhật Bản cho biết vẫn đang điều tra về nhân thân của bị hại.

Tổng Lãnh sự quán đang tiếp tục khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Nhật Bản để xác minh vụ việc và tiến hành công tác bảo hộ công dân tại địa bàn.

Sau khi vụ việc được nhiều sự chú ý, một số người nhận là bạn thân của nạn nhân lên tiếng xác nhận, nam sinh xấu số tên là T.T.Đ.A, quê ở Hải Phòng. Đi kèm với đó, người này đã công khai facebook của người được cho là nạn nhân trong vụ việc.

Dù chưa có kết luận gì của công an bên phía Nhật Bản, nhưng sau một đêm, facebook của người này đã chuyển về chế độ tưởng nhớ, dường như đã ngầm thừa nhận...

Mới đây, mẹ của Đ.A đã đăng tải dòng trạng thái đầy đau đớn khiến người thân, bạn bè và cả cộng đồng mạng Việt Nam vô cùng đau lòng. Chứng kiến cảnh đứa con mang nặng đẻ đau bị hành hung dã man và không qua khỏi, mẹ Đ.A không khỏi quặn thắt tim:

“Vậy là mẹ thực sự đã mất con rồi, con ơi. Mẹ không khóc nổi nữa, những cơn đau vẫn quặn thắt, những cơn co thắt vẫn làm mẹ tê tái nhưng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau trong trái tim của mẹ không? Mẹ phải làm gì đây?

Mẹ không dám nhìn mọi người nữa, mẹ cảm thấy mình như một người có tội rất lớn, mẹ thật không tốt phải không con?

Mọi thứ chỉ là mơ thôi đúng không con… 9 tháng trong bụng, mẹ cảm nhận được từng ngày từng ngày một sự thay đổi của con trong mẹ. 20 năm trời ròng rã, con là niềm tự hào của bố mẹ, của gia đình.

Vậy tại sao con lại nỡ xa mẹ vậy hả con? Con về với mẹ đi, mẹ đau quá, tại sao lại như thế, tại sao con lại bỏ mẹ thế này. Mẹ biết phải làm sao?

Ông trời ơi, sao ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi thế này. Đến bao giờ tôi mới có thể trải qua nỗi đau như thế này đây hả ông trời”.