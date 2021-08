Hot tiktoker Trương Quốc Anh phẫn nộ gã 'bố dượng' đánh đập cháu bé 5 tuổi ở Bình Dương

Vào tối hôm qua, trên facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên đánh đập dã man một bé nhỏ. Mặc dù cháu bé đã khóc lóc van xin, liên tục gọi “ba, ba”, nhưng người đàn ông này vẫn liên tục chửi bới, đấm đá tới tấp, thậm chí xách nổi bé lên cao rồi ném từ trên xuống.

Đáng nói, sự việc diễn ra ngay trước mặt một người phụ nữ, được cho là mẹ đẻ của bé. Nhưng thay vì can ngăn, người này im lặng bỏ đi, để con mình bị người khác hành hung dã man tới vậy.

Đoạn clip ngay khi xuất hiện đã thu về hàng ngàn sự chỉ trích, thậm chí là chửi bới vì quá bức xúc với hành vi nhân tính của người đàn ông.

Ngay sau đó cơ quan điều tra đã xác định và tạm giữ đối tượng Lê Hoài N. (29 tuổi, ngụ tại TP.HCM, tạm trú ở Bình Quới B, phường Bình Chuẩn) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. Tại cơ quan chức năng, đối tượng N. cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

N. cho biết, mình và mẹ đứa trẻ chưa kết hôn nhưng đã dọn đến sống chung như ở vợ chồng tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Đứa trẻ trong clip bị bạo hành là con riêng của vợ với chồng cũ.

Cũng liên quan đến vụ việc, trên trang cá nhân, hot tiktoker Trương Quốc Anh cũng bày tỏ sự bức xúc với người cha dượng: "Tôi xem video đấy, thực sự máu cũng dồn hết lên mặt, thực sự nóng mắt. Đoạn clip đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng, và được chia sẻ chóng mặt. Rất nhiều người tag mình vào, hỏi vấn đề pháp lý trong việc này.

Đầu tiên, trẻ em là một đối tượng đặc biệt, được pháp luật bảo vệ như luật trẻ em 2016, luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trở lại vụ việc, trước tiên chúng ta cần chờ kết luận giám định của cơ quan chức năng về mức độ thương tích của cháu bé kia để từ đó đưa ra các khung hình phạt thích đáng. Ở đây có dấu hiệu của tội 'Cố ý gây thương tích', quy định tại điều 134, bộ luật Hình sự năm 2015, rất nhiều hành vi tăng nặng như: có tính chất côn đồ, phạm tội với người 16 tuổi.

Bên cạnh đó, nếu gã côn đồ này không có nghĩa vụ chăm sóc đứa trẻ, nghĩa là không phải mối quan hệ hôn nhân gia đình, và bé 5 tuổi này không bị thương tích gì, thì L.H.N có thể xử lý về tội 'Hành hạ trẻ em' theo khoản 2 điều 140 Bộ luật hình sự với mức phạt tù từ 1-3 năm.

Còn một trường hợp nữa là cháu bé này không bị thương tích, nhưng N. và cháu có mối quan hệ cha - con thì đối tượng này vẫn bị truy cứu trách nhiệm Hình sự theo điều 185 bộ luật Hình sự năm 2015 về tội 'ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình'.

Dù có quy về lỗi gì thì hành vi này vẫn rất đáng lên án, quá tàn nhẫn, côn đồ với con trẻ. Và chắc chắn là L.H.N. sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Qua video, tôi cũng gửi tới những người phụ nữ, những người bất hạnh trong hôn nhân gia đình: Dù có bất kỳ lí do gì, thì cuộc đời đã hành hạ các bạn, hôn nhân không hạnh phúc ở tập 1, thì ở lần 2 đừng quan trọng thời gian là bao lâu, mà những người mẹ đơn thân hãy tìm người xứng đáng với cuộc đời và chính những đứa con nhỏ của mình, vì các bạn xứng đáng được như vậy".