Đêm 7/8, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ bài đăng của tài khoản T.V. tố nam ca sĩ Jack bắt cá nhiều tay, làm bạn gái có bầu nhưng chối bỏ trách nhiệm.

Theo đó, T.V khẳng định cô và Jack đã có mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, Jack lại hẹn hò với Thiên An (nữ chính trong MV Sóng Gió). T.V. nói rằng cô tình cờ biết được số điện thoại của Thiên An, từ đây, nhiều bí mật đã bị cô phát hiện.

Trên trang cá nhân, T.V bày tỏ: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị an mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay dưới bài đăng, nhiều ý kiến trái chiều ngay lập tức nổ ra. Một bên cho rằng đây chỉ là chiêu trò để làm nổi tên tuổi của nữ chính, một bên phẫn nộ với những hành động của nam ca sĩ.

Trong lúc mọi chuyện vẫn chỉ là nghi vấn thì trưa nay, nhân vật nữ chính - Thiên An - đã lên tiếng khẳng định: Việc cô có con với Jack là sự thật, và mỗi tháng chỉ được nhận trợ cấp đúng... 5 triệu đồng.





Nguyên văn bài bóc trần sự thật được Thiên An đăng tải trên trang cá nhân.

Đi kèm với đó là bức hình cô mang bầu và chân dung con gái