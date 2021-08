Mới đây, hot girl tiktok Gấm Kami bất ngờ trở thành nạn nhân của vụ việc lộ ảnh nhạy cảm và clip. Theo đó, bức ảnh với nhân vật chính có nét mặt giống Hồng Gấm bị lan truyền trên mạng xã hội. Các diễn đàn thay nhau chia sẻ lại, thậm chí tuyên bố có trong tay clip của cô.

Chính chủ cũng đã lên tiếng thừa nhận bản thân là “Cô gái hot nhất đêm nay” và chia sẻ loạt các từ khóa không hay ho về việc lộ clip nóng 12 phút của mình. Tiếp đó, Gấm Kami còn tỏ ra “hóng hớt” khi xin được gửi link để “thưởng thức” cùng dân mạng.

Your browser does not support HTML5 video.

“Nghe nói tôi lộ clip 12 phút này. Ai có link gửi cho tôi với nha, đỡ mắc công tìm cực”, nữ tiktoker thách thức.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc lộ clip của những hot boy, hot girl khiến dân mạng nhiều phen ‘điên đảo’. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là chiêu trò PR, đánh bóng tên tuổi điển hình. Theo đó, khi có thông tin ai đó lộ clip nóng, hàng loạt thông tin về người này sẽ được tìm kiếm, kéo theo mức độ quan tâm cũng được đẩy lên theo.

Mới đây nhất phải kể tới cái tên Lương Bằng Quang – Ngân 98. Cặp đôi này từng khiến mạng xã hội xốn xang khi video ‘chuyện ấy’ của họ để lộ. Đoạn clip dài 2 phút ghi lại cảnh quan hệ ân ái, tuy nhiên đó chỉ là một đoạn trong vlog trước đó của Lương Bằng Quang.

Những bức ảnh có phần phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục của Việt Nam đã bị dư luận lên án trong một thời gian khá dài sau đó.

Tuy nhiên, nếu không phải cố tình thì việc lộ clip nhạy cảm có thể là trò đùa ác ý để nhằm hạ nhục thanh danh, tên tuổi của một người. Trong bối cảnh những người dùng mạng xã hội đều cho rằng mình có quyền ‘tự do ngôn luận’, thì việc xúc phạm, hạ nhục nhân phẩm của người khác cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hiện tại, cái tên Gấm Kami đang là cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất từ mạng xã hội Facebook, Instagram, Youtube đến Google Trends (Xu hướng tìm kiếm) trong ngày tại Việt Nam.

Xem toàn cảnh vụ việc hot girl Gấm Kami lộ clip nhạy cảm tại đây!