Những ngày gần đây, dân mạng xôn xao trước thông tin hot girl Hà Thành Lê Phương Anh lộ clip bị đánh ghen. Ngay lập tức, hàng loạt từ khóa liên quan cũng leo top tìm kiếm trên cả Facebook lẫn Google: “Lê Phương Anh”, “Lê Phương Anh lộ clip”, “Lê Phương Anh có con”, “Lê Phương Anh bị đánh ghen”, “Lê Phương Anh 1997 có con”, 'clip nóng Lê Phương Anh", "link clip Lê Phương Anh"... đều đạt lượng tìm kiếm cao.

Sau đó, từ khóa 'Lê Phương Anh lộ clip' bất ngờ lên hot tìm kiếm. Nhiều người cho rằng đoạn clip cô bị đánh ghen nằm trong đoạn video nàng hot girl diễn để đăng lên tiktok.

Nhưng ngay lập tức, một đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 'đánh ghen thật' diễn ra vô cùng ác liệt, cùng hàng loạt lời chửi bởi đã được đăng tải.

Một người phụ nữ được cho là chị của 'chính thất' đã buông nhiều câu nặng nề như: "mày thích cướp chồng em tao đúng không", "đã nói nhiều lần rồi mà vẫn không buồng tha",...

Hiện tất cả mới dừng lại ở mức nghi vấn nhưng đoạn video vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội.