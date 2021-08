Minh Nhí, Vũ Hà chắp tay cầu nguyện Phi Nhung 'gặp dữ hóa lành'

Thông tin nữ danh ca Phi Nhung nhập viện do dương tính với COVID-19 đang là thông tin "nóng" nhất hiện nay. Được biết, quản lý Phi Nhung cho biết nữ ca sĩ đã nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Gia An 115 từ cách đây 2 tuần. Nhưng do bệnh tình trở nặng, Phi Nhung đã được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm 27/8.

Tuy nhiên, nhiều nguồn thông tin không chính thống đã đăng tải Phi Nhung đã qua đời khiến dư luận hoang mang. Ngay lập tức, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên tiếng đính chính thông tin. Trên trang cá nhân có tích xanh của chị Giang Thị Kim Cúc (33 tuổi, ngụ TP.HCM, trưởng nhóm Giang Kim Cúc và các cộng sự) đã chia sẻ đoạn trò chuyện được cho là với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về tình hình bệnh tình của Phi Nhung.

Như vậy có thể thấy rằng những lời đồn thổi trên mạng là vô căn cứ.

Hiện rất nhiều nghệ sĩ đã đồng lòng chắp tay cầu nguyện, mong cho ca sĩ Phi Nhung tai qua nạn khỏi, "gặp dữ hóa lành".

Nghệ sĩ hài Minh Nhí viết: "Cầu trời phật phù hộ cho em vượt qua và mau khỏe lại".

Ca sĩ Vũ Hà cũng đang cầu nguyện cho Phi Nhung.

Theo tiết lộ của Lư Hoàng Gia Bảo - con trai nuôi danh hài Hoài Linh, Phi Nhung đang có chuyển biến tích cực nên mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nữ ca sĩ vượt qua khó khăn này.