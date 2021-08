Đêm 7/8 vừa qua, cộng đồng mạng được một phen 'ngơ ngác' đến 'bật ngửa' khi một tài khoản xuất hiện tố nam ca sĩ Jack 'bắt cá nhiều tay', 'có con rồi nhưng chối bỏ trách nhiệm'.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Thiên An - nữ chính MV Bạc Phận và cũng là 'tâm điểm' của câu chuyện - đã lên tiếng khẳng định mình đã có con với Jack. Tuy nhiên đã đường ai nấy đi, mỗi tháng Jack chỉ chu cấp 5 triệu mà không có trách nhiệm của một người làm cha.

Giữa muôn vàn ý kiến trái chiều, người ra sức bênh vực nam ca sĩ, cho rằng cô nữ chính kia chỉ lợi dụng tên tuổi của Jack để làm nổi bật bản thân mình. Người thì chê trách giọng ca 'đom đóm' thiếu trách nhiệm, không xứng làm người ca sĩ có sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, tất cả đều chờ đợi một điều: Sự lên tiếng của Jack. Và đáp lại sự mong mỏi ấy chỉ là những ngày im lặng.

Và sự im lặng ấy đã thúc đẩy nhóm người thần tượng Jack 'tổng tấn công' Thiên An, thậm chí còn có bài đăng 'dọa' ếm bùa đứa con gái nhỏ của cô.

Không giấu nổi sự bất bình, nhiều nghệ sĩ chân chính đã lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee đã có dòng trạng thái 'bóng gió', cho rằng: "nghệ sĩ nước nhà hơi kiệm lời Xin Lỗi!"

Nguyên văn bài chia sẻ của anh chàng:

"Chu choaaaaaaa

Công nhận idol nào fans nấy nhể!

Khi bạn hâm mộ một ai đó, mong muốn bảo vệ thần tượng của mình trước sóng gió dư luận âu cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiênnnnnnnnnnn

Thiết nghĩ fans nên ủng hộ tinh thần, bảo vệ hình ảnh của thần tượng bằng chính cách thể hiện tình cảm dành cho họ. Tấn công, chửi bới, hăm doạ người khác khi chính thần tượng của mình SAI QUÁ SAI sẽ chỉ khiến họ tổn hại nặng nề hơn mà thôi!

Mình thấy nghệ sĩ nước nhà hơi kiệm lời Xin Lỗi!

Chắc tại công chúng nước ta giàu lòng nhân ái, dễ tha thứ, mau quên hơn những xứ khác.

Lời xin lỗi đến khán giả nếu khó quá thì bỏ qua, nhưng lời xin lỗi đến những người các bạn đã làm tổn thương, là một thằng đàn ông, man the f*ck up and do the right thing!

Ps: Tus này không liên quan CĐB vì nó làm méo gì có fans!"

Tuy không chỉ đích danh ai, nhưng dưới phần bình luận, hàng trăm người đều dễ dàng liên tưởng tới Jack và drama gần đây, nhất là khi ca sĩ điển trai này nói thêm: “Vãi t* showbitch, hết 500k đến 5 chệu, mình hông chệu!”, càng khiến khán giả nghĩ ngay tới số tiền Jack đưa Thiên An để chăm con hàng tháng: 5 triệu đồng.

Không chỉ Nathan Lee, MC Phương Mai cũng có dòng status ẩn ý: “5 triệu 1 tháng tiền nuôi con thì mua bỉm hay sữa giờ?”

Ngoài ra, ở phần bình luận cô cũng phản hồi những người bình luận status mình: "Bố có tiền mua đồ hiệu mà để con mình và mẹ của con mình phải chật vật là sống lỗi quá rồi. Các em gái: Để bênh vực thần tượng, hãy mang bầu ở độ tuổi đôi mươi khi tài chính chưa có, rồi kêu thằng bồ đi chơi nơi khác với các cô khác, rồi tự bầu tự đẻ tự nuôi con 1 mình, kêu bồ khỏi hỏi han xuất hiện thăm con, rồi mỗi tháng cho đúng 5 triệu. Hãy chứng minh mình sống HẠNH PHÚC , THOẢI MÁI, ĐỦ ĐẦY, rồi quay về bênh thần tượng tiếp nè.

Loại đàn ông vô trách nhiệm trên đời rất nhiều và phải bị lên án. Phụ nữ quá khổ rồi không cần khổ hơn nha em!"

Dưới status của Phương Mai, Nathan Lee cũng bình luận: "Các bạn trẻ ơi! Không ai có nhu cầu fame fake như các bạn cứ ép đặt người ta đâu! Cái phông văn hoá và sự tử tế thừa sức đè bẹp cái danh ảo nha, đi học đi! Viết chính tả cũng không xong nữa"

Trong một bài chia sẻ mới nhất, cô cũng khẳng định: "Phụ nữ sinh ra để được yêu thương, không phải để bị lừa phỉnh, lợi dụng, vứt bỏ, vùi dập"

Trước scandal lớn nhất trong sự nghiệp, liệu anh chàng Jack sẽ lên tiếng đính chính, xin lỗi hay vẫn tiếp tục im lặng để chờ mọi chuyện qua đi? Đó vẫn là dấu hỏi lớn, mà chỉ ca sĩ Bến Tre mới có thể trả lời.