Những ngày vừa qua, dư luận bỗng xôn xao với những chia sẻ của cô gái tự dưng là “người cũ” của bạn trai chuyển giới Miko Lan Trinh – Kenji. Theo đó, cô nàng này đã “bóc phốt” anh bắt cá 2 tay, cố tình quen với Lan Trinh trong khoảng thời gian yêu mình.

Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới Kenji

Chính thức công khai chuyện tình của mình từ đầu năm 2020, mối tình của Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới Kenji đã gặp không ít sóng gió. Cặp đôi bị gia đình phản đối kịch liệt khi chính thức công khai yêu đương. Tuy nhiên, họ vẫn “mặc kệ” tất cả và quyết tâm ở bên nhau.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ việc Kenji đã phủ nhận mối quan hệ với L. – người “tố” sự việc. Bực tức vì không được thừa nhận, L. đã quyết định công khai mọi chuyện vào tối qua, ngày 28/8.

Cụ thể, L. cho rằng mình và Kenji đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2018 và có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Thế nhưng vào thời điểm Kenji đi quay MV Gạo Trắng Nước Trong cho Miko Lan Trinh, 2 người bắt đầu xảy ra trục trặc vì cô gái này phát hiện Kenji "cắm sừng" mình. Cô nàng kể lại trong lúc đi quay, Kenji đã ngủ lại với Miko Lan Trinh. Thời điểm diễn ra đoạn chat của L. và bạn mình vào khoảng cuối tháng 7/2020.

Thậm chí, cô còn tung ra đoạn tin nhắn cho thấy Miko Lan Trinh và Kenji thường xuyên nhắn tin "nặc mùi" 18+ với nhau. Và chỉ 1 đến 2 tuần sau đó, cả hai đã chính thức công khai.

L. cũng cho biết, sau khi phát hiện Kenji có mối quan hệ sau lưng với Miko Lan Trinh, cô đã quyết định rời khỏi căn nhà cả 2 đã chung sống. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm này, cô phát hiện ra Miko Lan Trinh mặc áo của mình dù vẫn chưa “đường ai nấy đi” với Kenji.

Đáng chú ý, khi tâm sự với một người khác được cho là người yêu cũ của Kenji, cô gái này cũng cho biết vào lúc quen nhau, Kenji từng nhiều lần đưa đồ của cô cho những người con gái khác mặc như một thói quen. Cho đến cuối cùng, Kenji cho biết mình đã cảm thấy mệt và quyết định kết thúc mối quan hệ này bằng 1 câu gọn lỏn: "1 cái block nhé".

Trước khi đăng tải bài viết này, L. cho biết Kenji đã hoàn toàn phủ nhận việc 2 người yêu đương, do đó quyết định đăng đàn làm rõ mọi chuyện. Nói về việc tại sao không lên tiếng ngay từ sau khi chia tay, cô chia sẻ: "Mình đính chính với mọi người là lúc mới xảy ra chuyện sao mình không phốt? Các bạn biết tại sao không? Vì mình hiểu anh Kenji chỉ muốn vào showbiz còn bà Miko Lan Trinh thì hết thời nên mình chưa phốt vội. Mình chờ 2 đứa lên đỉnh cao của sự nghiệp rồi mình đạp luôn 1 lần! Mình đã chờ ngày này hơn 1 năm rồi đó mọi người".

Liên lạc với Kenji, anh khẳng định cô gái trên đã nói dối và cắt ghép những đoạn hội thoại nhằm gây hiểu lầm. Trên trang cá nhân, Kenji cũng đăng tải bài viết nhằm đáp trả cô gái kia: "Đừng nói nữa các bác bảo vệ ạ. Tôi tôn trọng phụ nữ hơn bất kỳ điều gì nhưng phải là người phụ nữ tốt! Phốt phốt phốt cái gì? Một phần thôi đấy. Làm ơn cho tôi yên". Kèm theo đó, anh chia sẻ đoạn hội thoại với cô gái chứng tỏ mình và cô gái kia chưa tiến đến mối quan hệ yêu đương chính thức.

Dưới phần bình luận, dân mạng không kiềm nén được sự bức xúc. Tài khoản T.Đ chia sẻ: “hôn hít chụp ảnh đăng lên đầy xong nó (Kenji) cắm sừng rồi nó lên mạng xã hội kêu L. chỉ là FWB. cay nhở. Còn cái kiểu bạn L. kia cũng yêu cũng muốn công khai thỉnh thoảng up story lên thì ông Ken ko cho up kêu up linh tinh, kiểu ko muốn cho công khai để tiện bề đi thả dê cua gái chỗ khác. Mình vẫn nghe từ 2 phía nhưng mình vẫn bênh bạn Real Girl L. hơn. Phụ nữ mà ko bênh vực cho nhau nữa thì...”

Tài khoản H.D bình luận: “Không ghét bà Miko Lan Trinh này đâu nhưng thật sự không thích. Có 1 đợt bả come out với gia đình post RẤT NHIỀU về vấn đề này trên mxh, bả nói bả bị tâm lí áp lực các kiểu, va mẹ không chấp nhận nên muốn tự tử. Mình có nhắn tin riêng với bả khuyên là bả trợ giúp của trung tâm ICS đi, đây là 1 trung tâm hỗ trợ cộng đồng LGBT thì bả rep lại "Chị biết hướng đi rồi không cần em chỉ"? Xong rồi lại tiếp tục lên khắp social media thậm chí là game show để kể khổ về chuyện yêu người cùng giới. Mà người ta đưa ra option để giúp bả thì tát vào mặt người ta gáo nước lạnh. Mệt dùm”