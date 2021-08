Chiều ngày 1/8, một vụ án mạng đã xảy ra tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước sự dã man của hung thủ.

Tại hiện trường, nạn nhân bị chém gần đứt lìa cổ, tử vong tại chỗ

Tối ngày 1/8, lực lượng công an đã bắt giữ được ông L.Đ.T. (50 tuổi) trú tại huyện Nghĩa Đàn - nghi phạm đã dùng chém anh T.V.C chết tại chỗ vào chiều cùng ngày.

Nghi phạm đã bị bắt

Được biết, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Cụ thể: vào khoảng 13h cùng ngày, anh Trần Văn C. (sinh năm 1990) cùng bạn là Lê Đăng T. (1971) cùng trú tại huyện Nghĩa Đàn đến nhà ông S. (phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) chơi thì xảy ra mâu thuẫn. Thấy đánh nhau, nạn nhân đã lao vào can ngăn thì bị ông T. dùng dao chém nhiều nhát, trong đó có một nhát gây ra vết thương rất sâu ở cổ khiến nạn nhân gục xuống chết tại chỗ.

Sau khi gây án, nạn nhân đã bỏ trốn nhưng đã nhanh chóng bị bắt ngay tối cùng ngay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.