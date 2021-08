Nữ thần sexy Joy (Red Velvet) xác nhận đang hẹn hò với tiền bối Crush

Thông tin nữ idol Joy của nhóm Red Relvet hẹn hò với nam nghệ sĩ tiền bối đang là chủ đề được bàn tán khắp các trang mạng xã hội tại Việt Nam. Đại diện SM Entertainment - công ty quản lý của Joy – đã chính thức thông báo vào sáng 23/8: "Mối quan hệ của Joy và Crush bắt đầu từ tiền bối - hậu bối thân thiết trong ngành. Gần đây, cả hai tìm hiểu, hẹn hò với những cảm xúc tốt đẹp dành cho nhau".

Trước đó, theo nguồn tin từ Sports Chosun, cả 2 đã quen biết trong lần hợp tác ra mắt MV Mayday hồi tháng 5/2020. Tuy mới chỉ là lần hợp tác đầu tiên nhưng cả 2 đã đều nhanh chóng trở nên thân thiết và giữ liên lạc của nhau. Họ chung khá nhiều sở thích như âm nhạc, dắt chó đi dạo. Sau thời gian tìm hiểu, cả 2 đã hẹn hò.

Crush hiện nhập ngũ làm nhân viên phục vụ cộng đồng. Joy đang cùng Red Velvet quảng bá Queendom.

Ngay sau khi SM lên tiếng xác nhận, fan hâm mộ cặp đôi này đã dành nhiều lời chúc phúc từ khắp mọi nơi. Tại Việt Nam, hàng loạt báo chí, mạng xã hội đều đăng tải về tin tức này. Chuyện tình giữa thành viên Red Velvet và nam ca sĩ R&B được coi là “dũng cảm”, khi dám công khai và dành nhiều sự quan tâm cho nhau ở nơi công cộng.

Ngay lập tức, hàng loạt từ khóa như "Joy, Crush, Joy và Crush, Joy và Crush hẹn hò, Joy Red Velvet hẹn hò với Crush,..." đã ngay lọt top tìm kiếm tại Việt Nam.

Được biết, Joy tên thật là Park Soo Young, sinh năm 1996 tại Jeju. Cô nàng sở hữu ngoại hình nổi bật, thân hình sexy, quyến rũ. Năm 2014, cô debut trong vai trò thành viên nhóm nhạc Red Velvet, đảm nhận hát, nhảy chính. Ngoài ra, cô lấn sân diễn xuất với các phim Kẻ nói dối và người tình (2017), Trò chơi tình yêu (2018)...

Crush hơn bạn gái bốn tuổi, tên thật là Shin Hyo Seob, được mệnh danh hoàng tử R&B. Anh ra mắt năm 2012 với ca khúc Red Dress và phát hành album Crush On You. Sau đó, anh gây tiếng vang với loạt ca khúc Hug Me, Sleepless Night - nhạc phim It's Okay, That's Love, Just, Don't Forget...

Dự án đầu tiên Joy và Crush hợp tác chung