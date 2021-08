Thiện nguyện Nhất Tâm trả lại vỏ bình oxy để tránh 'hiểu nhầm' và 'có cớ nói Đại Nam bán Oxy'

Thông tin về nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm, công ty Đại Nam và ông Đoàn Ngọc Hải đang được dư luận hết sức quan tâm.

Theo đó, nhóm thiện nguyện đã lên tiếng trả lại bình oxy cho Đại Nam với lý do “Để phần nào khắc phục hậu quả do chính tôi làm ra, Tôi buộc phải xin phép được gửi lại những bình Oxy của Đại Nam trong thời gian sớm nhất có thể, hi vọng rằng hạn chế thị phi dư luận làm tổn hại đến anh Hải, cũng như hạn chế những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tiêu cực đến CTY Đại Nam”.

Ngay dưới lời trả lại bình lại là lời kêu gọi: “Tôi cũng xin kêu gọi MTQ hỗ trợ giúp kinh phí để có thể mua lượng vỏ bình Oxy để tiếp tục công việc tiếp Oxy tận nhà cho Bà Con bệnh nhân F0 điều trị tại nhà lúc này, có được hơi thở giữ lấy mạng sống” của đại diện nhóm đã khiến dư luận càng bức xúc.

“Ở Đại Nam có cả vỏ bình lẫn khí miễn phí. Không hiểu trả lại làm gì rồi đi mua mới, đi xin tài trợ? Thật không hiểu nổi” – tài khoản Đ.T không giấu nổi bình tĩnh.

Nhận về hàng loạt chỉ trích với phát ngôn trên, đại diện nhóm lại một lần nữa lên tiếng:

Nguyên văn bài đăng được chia sẻ trên fanpage của nhóm:

“12h55 31/8/2021

Tôi xin gửi lại bình Oxy vì để tránh sự hiểu nhầm đáng tiếc giữa đôi bên, gây ồn ào xáo trộn trong cộng đồng.

Bình Oxy đến tay đội nhóm nào cũng sẽ phương tiện giúp được Bà Con cả.

Tôi quyết định gửi lại bình Oxy vì sau này khi Dịch kết thúc, trong báo báo của tôi với MTQ là có trả tiền mua Oxy tại Hóc Môn, lúc đó người xuyên tạc lại lấy đó làm cái cớ nói Đại Nam bán Oxy, và sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín - danh dự Đại Nam, vì hiện giờ có quá nhiều tranh cải hiểu lầm trên cộng đồng rồi, cũng tránh không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng thời cơ nhiễu loạn thông tin.

Tôi làm Thiện Nguyện chỉ muốn giúp Bà Con sao cho tốt thôi..

Không muốn làm ảnh hưởng đến bất kì một ai cả..

Hiện tại lúc này, Quỹ Vì Đồng Bào vẫn còn hỗ trợ Nhất Tâm phụng sự Bà Con, tôi còn phải dùng số tiền đó để Nạp oxy giúp bà con.

Nếu tôi không đưa ra quyết định này thì sẽ dẫn đến chuyện "bình Oxy của Đại Nam nhưng khí Oxy bên trong thì lại của Quỹ Vì Đồng Bào" trích ra.

Cứ như thế thì câu chuyện không vui cứ lại tiếp diễn, dần dần sẽ làm mất đi tinh thần thuyện nguyện của các thành viên Nhất Tâm nói riêng và thiện nguyện cả nước nói chung.

Mong tất cả vạn duyện thiện nguyện lúc này điều hoan hỉ!”

Theo chia sẻ mới nhất, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm trả lại vỏ bình cho Đại Nam để “tránh sự hiểu nhầm đáng tiếc giữa đôi bên” và tránh mọi người có “cái cớ nói Đại Nam bán Oxy, sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín - danh dự Đại Nam”. Nhất Tâm quyết định dùng tiền trong quỹ Vì Đồng Bào để nạp oxy giúp bà con.

