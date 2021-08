Toàn cảnh drama Jack bị tố 'bắt cá hai tay', 'có con rồi chối bỏ trách nhiệm', 'Ngô Diệc Jack'

Ca sĩ đẹp trai Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, chàng trai sở hữu giọng hát luyến âm cực hay sinh năm 1997, quê ở Bến Tre. Theo như chia sẻ thì Jack trước đây là giáo viên thanh nhạc của một trường tiểu học.

Sau chặng đường dài dấn thân vào showbiz, Jack đã hợp tác với K-ICM, tạo nên nhiều bản hit làm mưa làm gió nhiều bảng xếp hạng âm nhạc một thời như “Sóng gió”, “hồng nhan”, “bạc phận”,…

Tuy nhiên qua nhiều scandal, Jack đã rời khỏi công ty và quyết định làm riêng. Sau khi hát solo, anh chàng dường như càng được yêu quý hơn khi những bản hit như “là một thằng con trai”, “Laylalay”, “Đom đóm”,…

Trong showbiz, giọng ca Bến Tre sở hữu một đời tư kín tiếng. Anh chàng nổi tiếng với sự lịch thiệp, lễ phép nên rất được lòng những người trong nghề và fan của mình. Dường như sau scandal với công ty cũ, Jack không có thông tin gì mới.

Tuy nhiên, tối ngày 7/8, trên facebook bất ngờ xuất hiện một bài đăng của cô gái tên T.V, mang nội dung tố nam ca sĩ Jack bắt cá hai tay và đã có con với Thiên An (tài khoản này gửi kèm giấy khai sinh của đứa nhỏ để chứng minh lời mình nói là đúng).

Theo đó, T.V khẳng định cô và Jack đã có mối quan hệ tình cảm từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, Jack lại hẹn hò với Thiên An (nữ chính trong MV Sóng Gió). T.V. nói rằng cô tình cờ biết được số điện thoại của Thiên An, từ đây, nhiều bí mật đã bị cô phát hiện.

Nguyên văn bài đăng được tài khoản T.V chia sẻ:

Để khẳng định những gì mình nói là sự thật, tài khoản này còn đăng tải kèm với bài đăng là hàng loạt tin nhắn khẳng định cùng tấm ảnh được cho là Jack đang cởi trần:

Trên trang cá nhân, T.V bày tỏ: "Mình hoàn toàn sụp đổ khi biết được Thiên An cũng không hề biết sự tồn tại của mình. Và điều khủng khiếp hơn nữa là trong cùng 1 khoảng thời gian, Jack quen một lúc 2 người. Mình được biết chị an mang thai vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020. Trong thời gian mang thai, chị An nói với mình là sống tại nhà Jack, mình thực sự không nhờ trong khoảng thời gian đó Jack vẫn hẹn mình đến nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng khi Jack có thể là con người vô tình đến vậy, không có trách nhiệm như một người đàn ông mình vẫn mong chờ, và mình bất ngờ hơn nữa khi biết có 1 người con gái khác cũng đang trong mối quan hệ với Jack, chị An đã nói cho mình biết. Bạn ấy tên Q và quen Jack vào mùng 4 tết âm lịch, tức ngày 15/2/2020. Vậy là mùng 1, Jack gặp mình, mùng 4 Jack gặp Q".

Hiện tài khoản T.V. đã bị khóa, toàn bộ bài đăng có liên quan đã 'không cánh mà bay' hết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã chụp lại được và lan truyền mạnh mẽ.

Theo thông tin mới nhất, vụ việc đã xảy ra từ năm ngoái và ngẫu nhiên bị 'đào lại'. Tuy nhiên, nó vẫn đang được tranh cãi gay gắt trên nhiều nền tảng mạng xã hội./.