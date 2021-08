Cách đây vài tháng, ông Huỳnh Uy Dũng – ông chủ Đại Nam đã không tiếc tiền đầu tư hàng chục ngàn bình oxy cung cấp cho bệnh viên Chợ Rẫy mỗi ngày để cứu người. Vợ ông chia sẻ: “"Tôi đã chuẩn bị 50.000 bình oxy đủ cỡ, phục vụ cho việc cứu người. Bình nào không có logo của Đại Nam thì không phải của Đại Nam... Đại Nam là nơi để lại cho đời, là khu du lịch tâm linh, và những gì chúng tôi làm là để giúp đời, chứ không phải để buôn bán oxy..."

Tuy nhiên, trong buổi livestream gần nhất, bà P.H đã nhắc tới Nhóm Thiện nguyện Nhất Tâm cùng ông Đoàn Ngọc Hải với những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Do đó, trưởng nhóm thiện nguyện đã lên tiếng xin trả lại toàn bộ bình oxy cho Đại Nam: “Để phần nào khắc phục hậu quả do chính tôi làm ra, Tôi buộc phải xin phép được gửi lại những bình Oxy của Đại Nam trong thời gian sớm nhất có thể, hi vọng rằng hạn chế thị phi dư luận làm tổn hại đến anh Hải, cũng như hạn chế những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tiêu cực đến CTY Đại Nam”.

Bài chia sẻ từ Thiện Nguyện Nhất Tâm :





Sau đó, hàng loạt tranh cãi đã nổ ra xoay quanh việc “trả lại” bình của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Đa phần ý kiến đều cho rằng, công ty Đại Nam đã cho mượn vỏ bình, bơm oxy miễn phí nên khi dùng xong hoàn toàn có thể đến đây để bơm đầy lại. Tuy nhiên nhóm thiện nguyện lại nói là vỏ bình được "tặng" nên mới xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, một tài khoản đăng tải đoạn tin nhắn với người được cho là ông Đoàn Ngọc Hải đã càng làm dư luận bức xúc.

Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhưng trong hoàn cảnh TP HCM đang "nghìn cân treo sợi tóc", 1 bình oxy cũng cứu sống được 1 con người, việc mâu thuẫn, xung đột giữa các đơn vị thiện nguyện là điều không nên xảy ra, và đại diện các đơn vị cần giải quyết nhanh, hợp lý để tránh những drama không đáng có.